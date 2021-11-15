مصرع ابنة نائب عمدة سلا في حادث انفجار قنينة غاز

هبة بريس - الرباط

لقيت ابنة نائب عمدة سلا، مصرعها، وأصيبت زوجته بجروح متفاوتة الخطورة في حادث انفجار قنينة غاز بمنزله.

ووقع الحادث، صباح يومه الاثنين، بمنزل النائب الرابع لعمدة مدينة سلا، محمد النجار بمنزله بحي السويسي بمدينة الرباط.

وفور علمها بالواقعة، انتقلت المصالح المختصة الى عين المكان، حيث تم نقل جثة الهالكة الى مستودع الأموات، فيما نقلت الزوجة الى المستشفى العسكري لتلقي العلاجات اللازمة، وفتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادث.

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