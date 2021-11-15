مصرع ابنة نائب عمدة سلا في حادث انفجار قنينة غاز
هبة بريس - الرباط
لقيت ابنة نائب عمدة سلا، مصرعها، وأصيبت زوجته بجروح متفاوتة الخطورة في حادث انفجار قنينة غاز بمنزله.
ووقع الحادث، صباح يومه الاثنين، بمنزل النائب الرابع لعمدة مدينة سلا، محمد النجار بمنزله بحي السويسي بمدينة الرباط.
وفور علمها بالواقعة، انتقلت المصالح المختصة الى عين المكان، حيث تم نقل جثة الهالكة الى مستودع الأموات، فيما نقلت الزوجة الى المستشفى العسكري لتلقي العلاجات اللازمة، وفتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادث.
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المجموع 6 آراء
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13 تعليقات
بغيت الصحافة مادوقافشي عند الحدث و لكن ما وراء الحدث.
علاش المسؤولين ديالنا أو عائلاتهم كانعالجوهم للمستشفى العسكري أو المواطنين لاء ؟
علاش السيد ساكن فالرباط أو مرشح فسلا. هادشي ماشي قانوني
إن لله وإن إليه راجعون.ولا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
يجب على السلطات القضائية البحث الدقيق عن ملامسة أسباب الحادث.ان لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضه من رياض الجنة يارب.
الله اعلم ربما وراء ذالك مؤامرة او حسابات…
اللهم اشفي زوجته وارحم إبنته .حسبي الله ونعم الوكيل فمن قام بهذه الأفعال الإجرامية البشعة التي ذهبت ضحيتها إبنته.
يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخولي في عبادي وادخلي جناتي.صدق الله العظيم.
نرفع تعازينا الحارة الى أهل الفقيدة.اللهم صبر صبر عائلتها على هذا المصاب الاليم.ان لله وإن إليه راجعون.
إنه خبر محزن جدا اللهم صبر أمها عن فراق ابنتها .وشفيها شفاءا تاما يآرب.
هناك اسباب لاندري التي أدت إلى إنفجار القنينة .يجب البحث الدقيق والدوافع الحقيقة وراء ذالك.
يجب الحذر من قنينة الغاز كل الحذر.والانتباه لها .لطفك بنا يارب اللهم ارحمها برحمتك ياارحم الراحمين إنك سميع مجيب الدعاء يارب.
قال تعالى في كتابه الكريم (…كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام)صدق الله العظيم.
على ما أظن ربما كان هناك تسرب الغاز هو المسبب في الانفجار القنينة الغاز.والله اعلم…..
يجب الانتباه الى أنبوب الغاز .حتى لايؤدي الى كارثة لايحمد عقباها.