بنموسى للبرلمانيين: “معندناش الامكانيات باش نخلقو قسم لكل 3 أو 4 أطفال”

هبة بريس - الرباط

دافع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن صيغة الأقسام المشتركة التي تضم عددا من المستويات الدراسية في مدارس العالم القروي.

وأكد بنموسى في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، على أن هذا النموذج التربوي موجود عبر العالم ويعطي نتائج ايجابية في بعض الأحيان.

وخاطب الوزير البرلمانيين بالقول “معندناش الامكانيات باش نخلقو قسم لكل 3 أو 4 أطفال” لافتا أن الوزارة تعمل للقضاء على 4 مستويات بالقسم الواحد والخفض من 3مستويات بنفس القسم.

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