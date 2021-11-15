في الصورة شكيب بنموسى

بنموسى: الأقسام المشتركة نموذج موجود عبر العالم

2021-11-15 / 4:48 مساءً
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هبة بريس - لبنى أبروك

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على أن الأقسام المشتركة أحد الصيغ التربوية التي يتم اعتمادها استجابة لخصوصية بعض المناطق القروية.

وذكر بنموسى في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن عدد هذه الأقسام يبلغ 25 الف قسم وينخفض سنة بعد سنة.

وأضاف الوزير، أن هذه الأقسام مخصصة فقط للمستوى الابتدائي، مشيرا الى أن الوزير تحرص على القضاء على الأقسام التي تضم 4 مستويات وأكثر، كما تسعى الى خفض عدد الاقسام التي تضم 3 مستويات عبر توسيع العرض في عدد من المؤسسات التربوية، إما عبر إحداث المدارس الجماعاتية أو من خلال تنويع الخدمات والدعم الاجتماعي بهذه المؤسسات.

وتابع الوزير أن وزارته تعمل على الرفع من المدارس الابتدائية بالعالم القروي والبحث عن حلول بيداغوجية لتحسين جودة التعليم في هذه الأقسام، مضيفا أن “هذا النموذج موجود في العالم وبعض الاحيان يعطي نتائج ايجابية وخاصنا نستافدو من تجارب عالمية لتحسين جودة هذه الأقسام.” وفق قوله

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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