عبد اللطيف وهبي

حضور المحامي بمخافر الشرطة والسراح ب”السوار الالكتروني”.. وهبي يتحدث عن القانون الجنائي

2021-11-15 / 4:29 مساءً
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هبة بريس - لبنى ابروك

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن مستجدات قانون المسطرة الجنائية.

وقال وهبي في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، “قاانون المسطرة الجنائية اشتغلت عليه الوزارات الثلاث السابقة، لكن بقيت بعض الملاحظات والتغييرات البسيطة عليه”، مشيرا إلى أن “اجتماعا أخير سيعقد بالوزارة يوم الجمعة لوضع النقاط الأخيرة عليه”

وذكر وهبي، أن عددا من الأمور تغيرت في هذا القانون، منها تعزيز ضمانات المتهمين، مثل حضور المحامي في مخافر الشرطة أثناء الاستماع اليهم، و بالنسبة للاعتقال الاحتياطي اشتراط عدد من الأمور وخاصة تعليل قرار الاعتقال، إضافة إلى إمكانية السراح المؤقت بواسطة السوار الالكتروني وأشياء أخرى..

كما يتضمن القانون حضور المساعدات الاجتماعيات بالنسبة للمرأة والطفل، وتعزيز آليات التعاون الدولي، و تقوية الوسائل الالكترونية في مكافحة الجريمة، وتغيير عدد من النصوص التي تنص الاعتقال واستبدالها بعقوبات بديلة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. وعلاش اسحبتو مشروع قانون الاثراء الغير المشروع و علاش اسحبتو ضريبة الثراء.اما الحبس هانيه رانا فيه. غي واحد اصغير والاخر كبير.هانيه

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