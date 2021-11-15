*عبد اللطيف وهبي

وهبي: الاعتقال الاحتياطي مخالف لمبدأ قرينة البراءة

2021-11-15 / 3:56 مساءً
2
هبة بريس - الرباط

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مسؤولية وزارته والحكومة هي الحفاظ على حرية المواطنين.

وفي معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، اعتبر وهبي أن الاعتقال الاحتياطي مخالف لمبدأ قرينة البراءة، “لكن القاضي الجنائي او وكيل الملك كيعتاقلو بعض المرات الشخص حماية له”

وأضاف وهبي قائلا: “بعض المرات مثلا كتكون حادثة سير فيها وفاة مكتعرفش ردة فعل العائلة لذلك كيتم اعتقال الشخص حتى كتبرد القضية، وفبعض الاحيان كتكون جريمة بشعة وكتكون الضمانات كاينة، لكن بشاعة جريمة المعني كتفرض اعتقالو..”

واسترسل الوزير قائلا “الله يحسن العوان للقضاة اللي كيتاخذو هاد القرارات ماشي ساهلة ولكن هدي حريتهم واستقلاليتهم.”

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of برلماني فرنسي يشيد بمصداقية المغرب بالنسبة لفرنسا وأوروبا

برلماني فرنسي يشيد بمصداقية المغرب بالنسبة لفرنسا وأوروبا

2021-11-15 / 7:20 مساءً
Photo of وزير الخارجية الإسبانية يصف المغرب ب”الشريك الاستراتيجي” ويكشف عدم عودة السفيرة بنعيش

وزير الخارجية الإسبانية يصف المغرب ب”الشريك الاستراتيجي” ويكشف عدم…

2021-11-15 / 5:47 مساءً
Photo of حضور المحامي بمخافر الشرطة والسراح ب”السوار الالكتروني”.. وهبي يتحدث عن القانون الجنائي

حضور المحامي بمخافر الشرطة والسراح ب”السوار الالكتروني”.. وهبي يتحدث…

2021-11-15 / 4:29 مساءً
Photo of الملك مبرقا محمود عباس: “حريصون على مواصلة دعمنا للشعب الفلسطيني”

الملك مبرقا محمود عباس: “حريصون على مواصلة دعمنا للشعب…

2021-11-15 / 12:57 مساءً
Photo of لمواكبة التحول الرقمي.. مجلس النواب ينظم دورات تكوينية لموظفيه

لمواكبة التحول الرقمي.. مجلس النواب ينظم دورات تكوينية لموظفيه

2021-11-14 / 7:48 مساءً
Photo of الحجوي: “225 جمعية مغربية تلقت تمويلات أجنبية منذ بداية السنة”

الحجوي: “225 جمعية مغربية تلقت تمويلات أجنبية منذ بداية…

2021-11-14 / 6:23 مساءً
Photo of بنكيران : نتائج الانتخابات الأخيرة لا ينبغي أن تكون عائقا أمام الحزب

بنكيران : نتائج الانتخابات الأخيرة لا ينبغي أن تكون…

2021-11-14 / 2:56 مساءً
Photo of قادرة على إصابة أهداف بحرية ..هل يحصل المغرب على مسيرة “برقدار TB3″؟

قادرة على إصابة أهداف بحرية ..هل يحصل المغرب على…

2021-11-13 / 9:38 مساءً
Photo of مجلس النواب يصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2022

مجلس النواب يصادق على الجزء الأول من مشروع قانون…

2021-11-13 / 9:00 مساءً
Photo of السليمي : مخيمات تندوف تعيش ضياعا وبؤسا دام لأزيد من 46 سنة

السليمي : مخيمات تندوف تعيش ضياعا وبؤسا دام لأزيد…

2021-11-13 / 8:58 مساءً

‫2 تعليقات

  1. أهلا وسهلا بالفعل هده الحوادث السير سببها السرعه المفرطه لدى مسؤولين متورطين السياقه بلا مراقبه طرق السيار لدى مجلس لوزاره التجهيز والنقل لأن الحكومه الداخليه للعداله للمحكمه الدستوريه المسطره وضعت جدول لحريه المواطن وضمان استقراره فأجد هدا الإستقلال حزب لا مسؤولى ولا يراعى قرار الحكومه لسلامه المواطن الدى له الحق فى حريه التنقل وهنا مجلس الأمن للقضاء مسؤوليه ليست سهله المنال فى اتخاد القرار لأن هدا يجب يدخل فى إطار كمرات المراقبه الشرقيه لدى للأنتيربول للوسط الميدان هده الدرجات الناريه المحروقه المفرطه فى السرعه لأنها ليست حكوميه أى ليست معشره لدى مجلس أعوان السلطه للعماله السلامه الطرقيه لممر الراجلين والنساء مفهومه وواضحه إن شاءالله

  2. ضحايا الوكيل العام السابق بورزازات احمد باكي يطالبون بمحاسبته لان ضحايا ه مازالو يعانون من ضلمه من خمسة عشر سنة وعوض محاسبته تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين وفي جميع القطاعات بدءا بالوكيل العام السابق بورزازات اب الله قد بلغت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق