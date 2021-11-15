وهبي: الاعتقال الاحتياطي مخالف لمبدأ قرينة البراءة
هبة بريس - الرباط
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مسؤولية وزارته والحكومة هي الحفاظ على حرية المواطنين.
وفي معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، اعتبر وهبي أن الاعتقال الاحتياطي مخالف لمبدأ قرينة البراءة، “لكن القاضي الجنائي او وكيل الملك كيعتاقلو بعض المرات الشخص حماية له”
وأضاف وهبي قائلا: “بعض المرات مثلا كتكون حادثة سير فيها وفاة مكتعرفش ردة فعل العائلة لذلك كيتم اعتقال الشخص حتى كتبرد القضية، وفبعض الاحيان كتكون جريمة بشعة وكتكون الضمانات كاينة، لكن بشاعة جريمة المعني كتفرض اعتقالو..”
واسترسل الوزير قائلا “الله يحسن العوان للقضاة اللي كيتاخذو هاد القرارات ماشي ساهلة ولكن هدي حريتهم واستقلاليتهم.”
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2 تعليقات
أهلا وسهلا بالفعل هده الحوادث السير سببها السرعه المفرطه لدى مسؤولين متورطين السياقه بلا مراقبه طرق السيار لدى مجلس لوزاره التجهيز والنقل لأن الحكومه الداخليه للعداله للمحكمه الدستوريه المسطره وضعت جدول لحريه المواطن وضمان استقراره فأجد هدا الإستقلال حزب لا مسؤولى ولا يراعى قرار الحكومه لسلامه المواطن الدى له الحق فى حريه التنقل وهنا مجلس الأمن للقضاء مسؤوليه ليست سهله المنال فى اتخاد القرار لأن هدا يجب يدخل فى إطار كمرات المراقبه الشرقيه لدى للأنتيربول للوسط الميدان هده الدرجات الناريه المحروقه المفرطه فى السرعه لأنها ليست حكوميه أى ليست معشره لدى مجلس أعوان السلطه للعماله السلامه الطرقيه لممر الراجلين والنساء مفهومه وواضحه إن شاءالله
ضحايا الوكيل العام السابق بورزازات احمد باكي يطالبون بمحاسبته لان ضحايا ه مازالو يعانون من ضلمه من خمسة عشر سنة وعوض محاسبته تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين وفي جميع القطاعات بدءا بالوكيل العام السابق بورزازات اب الله قد بلغت