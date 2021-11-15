وهبي: الاعتقال الاحتياطي مخالف لمبدأ قرينة البراءة

هبة بريس - الرباط

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مسؤولية وزارته والحكومة هي الحفاظ على حرية المواطنين.

وفي معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، اعتبر وهبي أن الاعتقال الاحتياطي مخالف لمبدأ قرينة البراءة، “لكن القاضي الجنائي او وكيل الملك كيعتاقلو بعض المرات الشخص حماية له”

وأضاف وهبي قائلا: “بعض المرات مثلا كتكون حادثة سير فيها وفاة مكتعرفش ردة فعل العائلة لذلك كيتم اعتقال الشخص حتى كتبرد القضية، وفبعض الاحيان كتكون جريمة بشعة وكتكون الضمانات كاينة، لكن بشاعة جريمة المعني كتفرض اعتقالو..”

واسترسل الوزير قائلا “الله يحسن العوان للقضاة اللي كيتاخذو هاد القرارات ماشي ساهلة ولكن هدي حريتهم واستقلاليتهم.”

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0