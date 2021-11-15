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فاس.. إيداع أستاذ سجن بوركايز بتهمة التغرير بتلميذة والتحرش بها

2021-11-15 / 2:47 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

قرر الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بفاس إيداع أستاذ متعاقد بمديرية التعليم بفاس سجن بوركايز ، يوم أمس الأحد ، بتهمة التغرير بتلميذة والتحرش بها جنسيا ، بناء على شكاية تقدمت بها عائلتها في مواجهته، قبل اعتقاله الجمعة الماضي من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية.

وأحال الوكيل العام ملف الأستاذ العازب، مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية التي تشرع في محاكمته اليوم الإثنين ، لأجل التحرش الجنسي والتغرير بقاصر، بعدما اعترف بعلاقته بالتلميذة ابنة مستشارة جماعية عضو بمجلس جهة فاس مكناس، ورغبته في الزواج بها، ما عارضته عائلتها.

وتقدمت عائلة التلميذة التي كان الأستاذ يشرف على منحها دروسا في الدعم والتقوية في تخصصه، بشكاية إلى النيابة العامة التي أمرت بالبحث فيها، قبل اعتقاله الجمعة الماضي مباشرة بعد خروجه من منزل عائلته، واقتياده إلى ولاية الأمن للتحقيق معه حول المنسوب إليه.

وقد تم وضع المتهم رهن تدابير الحراسة النظرية والإستمتاع إليه في محضر قانوني واعترف بالمنسوب إليه وعلاقته بالتلميذة ورغبته في الزواج بها، مؤكدا أنها وافقت على ذلك، قبل ان تصارحه بحقيقة رفض العائلة بداعي تأجيل الزواج إلى ما بعد إنهاء دراستها الثانوية والجامعية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫5 تعليقات

  4. هذه محاولة بائسة لامتهان كرامة الاستاذ والتقليل من شأنه والحط من كرامته هكذا يعمل المخزن في علاقته بعملائه لاجل الاطاحة بكل من يقف في وجهه ولا يخضع له

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