بمقر الوزارة.. بنموسى يجتمع بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية

هبة بريس - الرباط

يعقد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يوم غد الثلاثاء، اجتماعا مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلة.

وأفاد مصدر مطلع، أن بنموسى وجه دعوة لممثلي النقابات لعقد اجتماع يوم غد يمقر الوزارة.

وأضاف ذات المصدر، أن الوزارة وممثلي النقابات لم يكشفوا عن محاور اللقاء، لافتا أنه قد يتمحور حول ملفات “أساتذة التعاقد” و”اتفاق 16 أبريل” وغيرها..

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