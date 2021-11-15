بنموسى: "ميثاق التنمية لن يعوض برامج الأحزاب ولا عمل المؤسسات"
الصورة من الارشيف

بمقر الوزارة.. بنموسى يجتمع بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية

2021-11-15 / 2:42 مساءً
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هبة بريس - الرباط

يعقد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يوم غد الثلاثاء، اجتماعا مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلة.

وأفاد مصدر مطلع، أن بنموسى وجه دعوة لممثلي النقابات لعقد اجتماع يوم غد يمقر الوزارة.

وأضاف ذات المصدر، أن الوزارة وممثلي النقابات لم يكشفوا عن محاور اللقاء، لافتا أنه قد يتمحور حول ملفات “أساتذة التعاقد” و”اتفاق 16 أبريل” وغيرها..

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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