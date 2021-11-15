بعد إيهام ضحاياه بالزواج.. توقيف أمني مزيف ببرشيد

محمد منفلوطي _ هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس، أن الشرطة القضائية بالمنطقة الاقليمية للأمن بمدينة برشيد، تمكنت من اعتقال ثلاثيني للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون واستعمالها في النصب والاحتيال.

هذا وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال التي يشتبه في ضلوعه في ارتكابها.

وأشارت ذات المصادر، أن تفاصيل توقيف المشتبه فيه جاءت على اثر تحقيق باشرته السلطات الامنية على خلفية شكاية تقدمت بها سيدات، يعمد المعني بالأمر إلى إيهامهم بكونه مسؤول أمني، قبل أن يربط علاقات إفتراضية معهم ويقدم وعودا لهن بالزواج، ثم يقوم بسلبهن مبالغ مالية بلغت قيمتها 25 مليون سنتيم.

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