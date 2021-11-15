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بعد إيهام ضحاياه بالزواج.. توقيف أمني مزيف ببرشيد

2021-11-15 / 12:47 مساءً
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محمد منفلوطي _ هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس، أن الشرطة القضائية بالمنطقة الاقليمية للأمن بمدينة برشيد، تمكنت من اعتقال ثلاثيني للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون واستعمالها في النصب والاحتيال.

هذا وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال التي يشتبه في ضلوعه في ارتكابها.

وأشارت ذات المصادر، أن تفاصيل توقيف المشتبه فيه جاءت على اثر تحقيق باشرته السلطات الامنية على خلفية شكاية تقدمت بها سيدات، يعمد المعني بالأمر إلى إيهامهم بكونه مسؤول أمني، قبل أن يربط علاقات إفتراضية معهم ويقدم وعودا لهن بالزواج، ثم يقوم بسلبهن مبالغ مالية بلغت قيمتها 25 مليون سنتيم.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. القانون لا يحمي المغفلات ، الخطأ ليس خطأ الجاني وحده بل خطأ الضحايا أيضا.لأنهن بمجرد تعرفهن على شخص يتحدث معهن عن الزواج يظهرن له ماعندهن من أموال و أملاك مما يسيل لعابه .ويوقد شعلة النصب في عقله .عطيو شوية ديال العز و الشان لريوسكوم ألعيالات .

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