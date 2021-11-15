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إلغاء “ورقة التنقل” والعطلة المدرسية ينعشان السياحة الداخلية

2021-11-15 / 11:58 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

بدأت السياحة الداخلية تستعيد عافيتها، بفضل تخفيف تدابير كورونا المشددة، واستئناف عدد من الأنشطة الاقتصادية.

وساهم قرار إلغاء الحكومة ل”وثيقة التنقل” بين المدن، في تشجيع عدد من الأسر على السفر لقضاء عطلتهم بمختلف مدن المملكة.

وتزامن القرار الحكومي، مع العطلة المدرسية، التي تنطلق اليوم الاثنين وتنتهي يوم الأحد بجميع المؤسسات التعليمية بالمملكة.

وفي هذا السياق، عرفت مختلف الطرقات خلال نهاية الأسبوع اكتظاظا ملحوظا بسبب تنقل مجموعة من الأسر لقضاء العطلة خارج مدنهم.

كما عرفت الفنادق ودور الضيافة والشقق المخصصة للكراء، إقبالا بفضل حجوزات المغاربة الذين لم يسافر أغلبهم خلال العطلة الصيفية واختار تعويضها خلال هذه الفترة.

هذا ومن شأن قرار الحكومة والعطلة المدرسية، إنعاش عدد من القطاعات التي تضررت بشكل كبير خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها الفنادق والمطاعم والأماطن الترفيهية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. خطة الحكومة باينة تدابير لا تصب في مصلحة المواطنين وانما في مصالحكم تتركونهم يفعلون ما يشاوون وبعد دالك تسجنونهم في مدنهم من جديد وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم .

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