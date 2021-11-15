كلميم.. توقيف شخص وحجز محركات خاصة بقوارب الهجرة السرية

هبة بريس - كلميم

حجزت فرقة الشرطة القضائية بمدينة كلميم، خمسة عشر محركا خاصا بالقوارب المطاطية يشتبه في تسخيرها في أنشطة شبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة.

وقد تم حجز هذه المحركات البحرية داخل ورشة بمدينة أكادير، كما تم توقيف صاحبها البالغ من العمر 52 سنة، وذلك في سياق البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة على خلفية تفكيك شبكة إجرامية بمدينة كلميم صباح السبت.

وكانت فرقة الشرطة القضائية بمدينة كلميم، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أوقفت في الساعات الأولى من يوم السبت خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في محاولة تهريب ثلاثة أطنان و219 كيلوغرام من مخدر الشيرا، وهي العملية التي أسفرت عن حجز ستة محركات بحرية، قبل أن يتم تحديد مصدرها بمدينة أكادير ويتم توقيف المزود الرئيسي بهذه المعدات.

وقد تم إيداع جميع الموقوفين في هذه القضية، البالغ عددهم حاليا ستة أشخاص، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه الشرطة القضائية بمدينة كلميم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.

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