بطابع هندي.. زكرياء غفولي يطرح كليب “سيدي مولاي”

هبة بريس

أصدر النجم المغربي زكرياء غفولي كليب أغنيته الجديدة بعنوان “سيدي مولاي” علی قناته الرسمية على موقع رفع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية “سيدي مولاي” ذات طابع رومانسي مستوحاة من التراث المغربي الشعبي بمزيج مع الإيقاعات الهندية، تعامل من خلالها الغفولي على مستوى الكلمات مع الكاتب عدنان أمصغر والملحن أيوب زعزع والموزع يوسف الجحفاوي.

الأغنية صورت بالمدينة الحمراء مراكش بفندق Palais namaskar تحت إشراف المخرج المغربي إدريس سبيل الدي اختار الاعتماد على مجموعة من اللوحات الراقصة بطابع هندي من تصميم زكرياء بنان بمساعدة شرف الناجي.

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