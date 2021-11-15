أول دولة في العالم.. البحرين تجيز استخدام عقار “أسترازينيكا” ضد كورونا

هبة بريس - وكالات

أجازت الحكومة البحرينية، الاستخدام الطارئ لعقار ”إيفوشيلد“ الذي تنتجه شركة أسترازينيكا لعلاج فيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، إن ”الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين، وافقت على الاستخدام الطارئ لدواء ايفوشيلد، وذلك للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) كأول دولة في العالم تجيز الدواء، للبالغين من العمر 18 عاما فما فوق، الذين يعانون من نقص المناعة أو الذين يتناولون أدوية تثبط المناعة، وكذلك الأفراد الذين لديهم وظائف تعرضهم لخطر انتقال العدوى.

وأشارت الوكالة، إلى أن إيجاز الاستخدام الطارئ لهذا العقار، يأتي ”بناء على مراجعة وتقييم البيانات المقدمة من قبل الشركة المصنعة أسترازينكا، الذي تم تنفيذه من قبل قسم تنظيم المنتجات الصيدلانية في الهيئة“.

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