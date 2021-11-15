البورفيسور الإبراهيمي: “نحن اليوم سعداء بالعودة تدريجيا إلى أنفسنا”
عبر البروفيسور وعضو اللجنة العلمية لفيروس كورونا، عز الدين الابراهيمي، عن سعادته بعودة المغاربة إلى حياتهم الطبيعية.
وقال الابراهيمي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك” : “لم أكن أظن في مارس 2020 أن يحقق المغرب كل هذا في مواجهة الجائحة… بل أن يربح و بفضل هذه المقاربة و تضحيات كل المغاربة تنافسية دولية على جميع الأصعدة…”
وأضاف “فخور أن يحقق وطني نسبة نمو تناهز 5،5 في المئة للنمو لهذه السنة و في عزالجائحة… رغم كل الإكراهات فمغرب جديد يولد من رحم الأزمة و المعاناة… أحب من أحب و كره من كره…”
وتابع الابراهيمي مدونا “نحن اليوم سعداء بالعودة تدريجيا إلى أنفسنا… و التي اشتقنا إليها منذ سنتين… نناشدكم و بكل محبة أن تلقحوا لحماية أنفسكم… و عطفا على هذا الوطن الذي ضحى مواطنوه، الملقحون منهم و غير الملقحون، بالكثير من أجل هذه اللحظة من “السلم الصحي”… نعم… نطمح جميعا إلى تحصين و ترصيد هذه الوضعية… و الاستمتاع بها… ولو إلى حين…و حفظنا الله جميعا…”