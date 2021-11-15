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البورفيسور الإبراهيمي: “نحن اليوم سعداء بالعودة تدريجيا إلى أنفسنا”

2021-11-15 / 10:08 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

عبر البروفيسور وعضو اللجنة العلمية لفيروس كورونا، عز الدين الابراهيمي، عن سعادته بعودة المغاربة إلى حياتهم الطبيعية.

وقال الابراهيمي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك” : “لم أكن أظن في مارس 2020 أن يحقق المغرب كل هذا في مواجهة الجائحة… بل أن يربح و بفضل هذه المقاربة و تضحيات كل المغاربة تنافسية دولية على جميع الأصعدة…”

وأضاف “فخور أن يحقق وطني نسبة نمو تناهز 5،5 في المئة للنمو لهذه السنة و في عزالجائحة… رغم كل الإكراهات فمغرب جديد يولد من رحم الأزمة و المعاناة… أحب من أحب و كره من كره…”

وتابع الابراهيمي مدونا “نحن اليوم سعداء بالعودة تدريجيا إلى أنفسنا… و التي اشتقنا إليها منذ سنتين… نناشدكم و بكل محبة أن تلقحوا لحماية أنفسكم… و عطفا على هذا الوطن الذي ضحى مواطنوه، الملقحون منهم و غير الملقحون، بالكثير من أجل هذه اللحظة من “السلم الصحي”… نعم… نطمح جميعا إلى تحصين و ترصيد هذه الوضعية… و الاستمتاع بها… ولو إلى حين…و حفظنا الله جميعا…”

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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