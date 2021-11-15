جريمة قتل بشعة تهز سيدي سليمان.. و الأمن يوقف الجناة
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع المنصرم، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة أشخاص، من بينهم مقدم شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سيدي سليمان، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت والمشاركة وعدم التبليغ عن فعل يشكل جناية.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تورط المشتبه بهم في تعريض الضحية البالغ من العمر 62 سنة، ليلة 20 أكتوبر المنصرم، لاعتداء جسدي أفضى لوفاته، وذلك بسبب نزاع عرضي نتيجة تسجيله لشكاية لدى مصلحة حوادث السير بمدينة سيدي سليمان، يتهم فيها المشتبه فيهم بالتسبب في صدم سيارته مع جنحة الفرار.
وأضاف المصدر ذاته، أن المعلومات الأولية للأبحاث المنجزة تشير إلى أن الضحية توفي لاحقا بسبب مضاعفات الاعتداء الممارس عليه من طرف بعض المشتبه بهم، بينما ينسب للبعض الآخر المشاركة وعدم التبليغ عن فعل يشكل جناية.
وخلص البلاغ، إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي عهد به إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية
21 تعليقات
لآ حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم لهؤلاء الأشخاص الذين يقومون بارتكاب مثل هذه الافعال الإجرامية البشعة . .
يجب على السلطات الأمنية والقضائية البحث الدقيق عن مدبر هذه الأفعال اللاخلاقية للأسف الشديد لازلنا نسمع مثل هذه الافعال اللاخلاقية …
يتحاكمون كيفما كانت مهنتهم .القانون فوق كل اعتبار…
حسبي الله ونعم الوكيل في من سولت له نفسه بارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة التي ذهب ضحيتها هذآ المسن البرئ…
مثل هؤلاء المجرمون يجب على السلطات الأمنية والقضائية ان تحكم عليهم باقصى العقوبات بدون رحمة ولا شفقة.
نطالب باعدامهم. كما فعلوا له حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
من وراء ذالك هو شراب الخمر هو المسبب الرئيسي لارتكاب مثل هذه الافعال الإجرامية البشعة حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
كما قال تعالى في كتابه الكريم (السن بالسن والقصاص جروح….)صدق الله العظيم وانتهى الكلام.
يجب البحث الدقيق والدوافع الحقيقة وراء ذالك والمحاكة في أسرع وقت ممكن
أين هي الرحمة والشفقة هل تركت من قلوبهم الم يراعوا لسنه. يا حصرتاه نحن دولة إسلامية تحافظ على المبادئ والأخلاق الحميدة …حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
المخدرات والكحول من مسببات إرتفاع الجرائم البشعة التي تذهب ضحيتها الأبرياء .يجب على الحكومة الجديدة ان تقوم بمهامها تجاه هذآ الموضوع الذي أصبح يدمر المجتمع المغربي.
مثل هذه الافعال الإجرامية البشعة ليست في مدينة سيدي سليمان بل تقريبا في جل انحاء المدن المغربية .يجب الحد منها…
أصبحنا في دولة يكثر فيها الاجرام ولاندري من المسبب هل (التربية ام عدم الأمن والاستقرار والهدوء ووووووووو. أسئلة تحير العقول….
الجريمة واضحة كوضوح الشمس مدبر هذه الأفعال اللاخلاقية ليس قتل خطأ ربما هناك اشياء لا نعرفها بصراحة.ولكن كل ما اقوله هو حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
قال الله تعالى في كتابه الكريم (من قتل نفسا بغير حق كأنما قتل الناس جميعا صدق الله العظيم)
الإعدام ثم الإعدام ثم الإعدام بدون رحمة ولا شفقة لكل من سولت له نفسه بارتكاب مثل هذه الافعال اللاخلاقية حتى يكونوا عبرة للآخرين لمن يتعدى حدود الله.
أين هو الإسلام؟؟؟المغرب بلد إسلامي محتشم وبلد الكرامة الإنسانية وبلد المصداقية وروح المواطنة وليس بلد إرهابي واجرامي ودكتاتوري وحقود ….حسبي الله ونعم الوكيل فيهم الحق والقانون فوق كل شيء.
إن لله وإن إليه راجعون حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
رغم بشاعة هذه الافعال اللاخلاقية السلطات القضائية والأمنية لم تحرك ساكنا…والفاهم يفهم…..
العقاب ولن يغفر لهم محاكمتهم باقصى العقوبة بالسجن المؤبد والاشغال الشاقة حتى يكونوا عبرة للآخرين لمن يتجرأ ويتعدى حدود الله.