وزير الدفاع الكولومبي: “حزب الله” يشكل خطرا من فنزويلا

هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الدفاع الكولومبي، دييغو مولانو، أن حكومة بلاده تراقب أنشطة “حزب الله” اللبناني على أراضيها في ظل اتهامه بارتكاب أعمال إجرامية، معتبرا أنه يمثل خطرا لكولومبيا من فنزويلا.

وقال مولانو، في مقابلة مع صحيفة “إل تييمبو”، اليوم الأحد: “منذ شهرين اضطررنا للتعامل مع وضع أرغمنا على إنشاء عملية لتوقيف وترحيل مجرمين مفوضين اثنين من حزب الله كانت لديهما نية ارتكاب فعل جرمي في كولومبيا”.

ولم يذكر مولانو تفاصيل أخرى عن هذه العملية، لكن الصحيفة نقلت عن مصادر في أجهزة الاستخبارات العسكرية الكولومبية أن “حزب الله” قد يكون حاول تعقب تحركات دبلوماسيين ورجال أعمال أمريكيين وإسرائيليين في كولومبيا.

وأضاف مولانو أن هناك “خطرا من حزب الله في فنزويلا وما يمكن أن تخلقه علاقاته بتهريب المخدرات أو الجماعات الإرهابية من الجانب الفنزويلي، بالنسبة للأمن القومي”.

وتراجع مولانو عن التصريح الذي أدلى به يوم 8 نوفمبر، حينما قال خلال مرافقته الرئيس الكولومبي المحافظ، إيفان دوكي، أثناء زيارة رسمية إلى إسرائيل، إن البلدين لديهما “عدو مشترك هو إيران وحزب الله، الذي ينشط ضد إسرائيل ويدعم أيضا النظام في فنزويلا”، وأشار وزير الدفاع اليوم إلى أن كلامه كان “تصريحا متسرعا”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0