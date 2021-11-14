النمسا.. فرض حجر منزلي صارم على غير المطعمين ضد كورونا

هب. بريس-

اتفق المستشار النمساوي ألكسندر شالنبرغ مع رؤساء حكومات الولايات في بلاده على فرض إغلاق خاص على السكان غير المطعمين ضد فيروس كورونا. وستطبق الإجراءات اعتبارا من غد الإثنين (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021). ومن المحتمل أن يعني الإغلاق أن الأشخاص غير المطعمين ضد فيروس كورونا، سيسمح لهم فقط بمغادرة منازلهم، للقيام بمهام حيوية محددة، أو لحالات الطوارئ الطبية

وستجرى عمليات تفتيش عشوائية لضمان الالتزام، وفقا للقرار الصادر عن اجتماع شالنبرغ ورؤساء حكومات الولايات. وسيتم تغريم منتهكي حالة الإغلاق بغرامة تصل إلى 1450 يورو (1660 دولار). وسيكون هناك استثناء للمدارس والتلاميذ. كما أشار المستشار النمساوي إلى أن الإرشادات المقدمة تمثل أرضية، مضيفا أن الولايات لها الحرية في تطبيق إرشادات أكثر صرامة.

وتسجل النمسا أرقاما قياسية، بشكل شبه يومي للإصابات بفيروس كورونا. وسجلت السلطات أمس السبت أكثر من 13 ألف حالة إصابة. وقال شالنبرغ إن القرار “لم يتم اتخاذه باستخفاف”. وتابع إنه “في ظل معدلات تطعيم الحالية، سنظل عالقين في حلقة مفرغة” من الإصابة بفيروس كورونا. وواضاف إن معدل التطعيم “المنخفض بشكل مخجل” يجب أن يرتفع. ولم يتم تطعيم سوى نحو 65% من السكان في النمسا حتى الآن.

وستطبق إجراءات الإغلاق لفترة أولية تبلغ 10 أيام، وستطال نحو مليوني شخص. وقال وزير الصحة النمساوي فولفغانغ ميكشتاين إن الهدف هو تعزيز الاستعداد للحصول على اللقاحات وتقليل الاختلاط الاجتماعي بنحو 30%. ويتم بالفعل فرض قيود رئيسية على غير الحاصلين على لقاح، حيث يتعين عليهم على سبيل المثال تقديم نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا للذهاب إلى العمل، ولا يستطيعون المشاركة في الكثير من جوانب الحياة

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