النمسا.. فرض حجر منزلي صارم على غير المطعمين ضد كورونا

2021-11-14 / 10:52 مساءً
0
هب. بريس-

اتفق المستشار النمساوي ألكسندر شالنبرغ مع رؤساء حكومات الولايات في بلاده على فرض إغلاق خاص على السكان غير المطعمين ضد فيروس كورونا. وستطبق الإجراءات اعتبارا من غد الإثنين (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021). ومن المحتمل أن يعني الإغلاق أن الأشخاص غير المطعمين ضد فيروس كورونا، سيسمح لهم فقط بمغادرة منازلهم، للقيام بمهام حيوية محددة، أو لحالات الطوارئ الطبية

وستجرى عمليات تفتيش عشوائية لضمان الالتزام، وفقا للقرار الصادر عن اجتماع شالنبرغ ورؤساء حكومات الولايات. وسيتم تغريم منتهكي حالة الإغلاق بغرامة تصل إلى 1450 يورو (1660 دولار). وسيكون هناك استثناء للمدارس والتلاميذ. كما أشار المستشار النمساوي إلى أن الإرشادات المقدمة تمثل أرضية، مضيفا أن الولايات لها الحرية في تطبيق إرشادات أكثر صرامة.

وتسجل النمسا أرقاما قياسية، بشكل شبه يومي للإصابات بفيروس كورونا. وسجلت السلطات أمس السبت أكثر من 13 ألف حالة إصابة. وقال شالنبرغ إن القرار “لم يتم اتخاذه باستخفاف”. وتابع إنه “في ظل معدلات تطعيم الحالية، سنظل عالقين في حلقة مفرغة” من الإصابة بفيروس كورونا. وواضاف إن معدل التطعيم “المنخفض بشكل مخجل” يجب أن يرتفع. ولم يتم تطعيم سوى نحو 65% من السكان في النمسا حتى الآن.

وستطبق إجراءات الإغلاق لفترة أولية تبلغ 10 أيام، وستطال نحو مليوني شخص. وقال وزير الصحة النمساوي فولفغانغ ميكشتاين إن الهدف هو تعزيز الاستعداد للحصول على اللقاحات وتقليل الاختلاط الاجتماعي بنحو 30%. ويتم بالفعل فرض قيود رئيسية على غير الحاصلين على لقاح، حيث يتعين عليهم على سبيل المثال تقديم نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا للذهاب إلى العمل، ولا يستطيعون المشاركة في الكثير من جوانب الحياة

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of التاريخ يعيد نفسه ..ماذا لو صار سيف الإسلام القذافي رئيسا لليبيا؟

التاريخ يعيد نفسه ..ماذا لو صار سيف الإسلام القذافي…

2021-11-14 / 10:05 مساءً
Photo of “داعش” يتبنى هجوما أودى بحياة 5 عسكريين في نيجيريا

“داعش” يتبنى هجوما أودى بحياة 5 عسكريين في نيجيريا

2021-11-14 / 9:12 مساءً
Photo of تونس تغلي.. احتجاجات عارمة ضد قرارت رئيس البلاد

تونس تغلي.. احتجاجات عارمة ضد قرارت رئيس البلاد

2021-11-14 / 8:39 مساءً
Photo of انفجار مجهول أمام مستشفى يستنفر الشرطة ببريطانيا

انفجار مجهول أمام مستشفى يستنفر الشرطة ببريطانيا

2021-11-14 / 8:23 مساءً
Photo of 255 طائرة في يوم واحد.. إيرباص تعلن توقيع عقد “تاريخي

255 طائرة في يوم واحد.. إيرباص تعلن توقيع عقد…

2021-11-14 / 4:49 مساءً
Photo of مواطنون ضد الانقلاب” يتظاهرون في تونس

مواطنون ضد الانقلاب” يتظاهرون في تونس

2021-11-14 / 12:45 مساءً
Photo of القذافي الابن” يقدم أوراق ترشحه رسميا لرئاسة ليبيا

القذافي الابن” يقدم أوراق ترشحه رسميا لرئاسة ليبيا

2021-11-14 / 11:06 صباحًا
Photo of السلطات الجزائرية تمنع ناشطة في الحراك الشعبي من السفر للخارج

السلطات الجزائرية تمنع ناشطة في الحراك الشعبي من السفر…

2021-11-14 / 10:44 صباحًا
Photo of الناخبون في بلغاريا يصوتون في ثالث انتخابات برلمانية

الناخبون في بلغاريا يصوتون في ثالث انتخابات برلمانية

2021-11-14 / 9:25 صباحًا
Photo of مقتل 4 أشخاص جراء تحطم طائرة في ولاية ميشيغان الأمريكية

مقتل 4 أشخاص جراء تحطم طائرة في ولاية ميشيغان…

2021-11-14 / 9:03 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق