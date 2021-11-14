الحسيمة..الأمن يعتقل مستشارة جماعية وبحوزتها مخدرات قوية

2021-11-14 / 10:29 مساءً
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أوقفت المصالح الأمنية بامزورن ضواحي الحسيمة، ليلة أمس الجمعة، مستشارة جماعية ، للاشتباه في حيازتها كمية من مخدر الكوكايين.

وبحسب مصادر محلية فان توقيف المستشارة الجماعة باحدى جماعات الحسيمة ،جرى بعد أن لاحظ رجال الأمن ارتباك المستشارة الجماعية التي كانت على متن سيارتها مادفع بالعناصر الامنية التابعة لمفوضية امزورن الى اخضاع السيارة للتفتيش حيث تم العثور على كمية من مخدر الكوكاكيين القوي .

وقد تم توقيف المستشارة الجماعية بأمر من النيابة العامة المختصة، واقتيدت صوب مقر مفوضية الأمن في إمزورن، لتعميق البحث معها ، حيث تخضع لتدابير الحراسة النظرية قبل إحالتها على النيابة العامة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. مستشار جماعية هذه هي التى تقدم مشورتها للمجلس هذه هى التى تخدم مصالح المواطنين انا اتمنى ان تكون عقوبتها مشددة لانها خائنة امانة المواطن والوطن وان لايسمح لها مرة اخرى للترشيح لاي منصب هكذا اذا اردنا تطهير البلد من مثل هؤلاء الذين يستغلون مناصبهم لجمع المال من اى وجه كان

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