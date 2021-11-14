الحسيمة..الأمن يعتقل مستشارة جماعية وبحوزتها مخدرات قوية

أوقفت المصالح الأمنية بامزورن ضواحي الحسيمة، ليلة أمس الجمعة، مستشارة جماعية ، للاشتباه في حيازتها كمية من مخدر الكوكايين.

وبحسب مصادر محلية فان توقيف المستشارة الجماعة باحدى جماعات الحسيمة ،جرى بعد أن لاحظ رجال الأمن ارتباك المستشارة الجماعية التي كانت على متن سيارتها مادفع بالعناصر الامنية التابعة لمفوضية امزورن الى اخضاع السيارة للتفتيش حيث تم العثور على كمية من مخدر الكوكاكيين القوي .

وقد تم توقيف المستشارة الجماعية بأمر من النيابة العامة المختصة، واقتيدت صوب مقر مفوضية الأمن في إمزورن، لتعميق البحث معها ، حيث تخضع لتدابير الحراسة النظرية قبل إحالتها على النيابة العامة.

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