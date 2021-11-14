التاريخ يعيد نفسه ..ماذا لو صار سيف الإسلام القذافي رئيسا لليبيا؟

2021-11-14 / 10:05 مساءً
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هبة بريس-وكالات

أكدت المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد، تقدم ابن الرئيس السابق معمر القذافي، سيف الإسلام القذافي، رسميا بالترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

وظهر سيف الإسلام القذافي داخل مفوضية الانتخابات بسبها، جنوب ليبيا، وهو بصدد قيامه بالإجراءات الخاصة بالترشح للرئاسيات المزمع إجراء الجولة الأولى منها في 24 ديسمبر المقبل.

واختار القذافي ارتداء العباءة الصوفية البنية (زي تقليدي رجالي ليبي) التي سبق وظهر بها والده في آخر خطاب له قبل سقوط نظامه عام 2011.
وأثار ظهور سيف الإسلام القذافي لدى البعض تخوفات من عودة ليبيا إلى مربع صراع 2011، بينما رأى البعض الآخر في ترشحه دليلا على توجه البلاد نحو مرحلة سياسية جديدة أكثر توازنا.

ومع إعلان سيف الإسلام القذافي الترشح، بدأ نقاش سياسي وقانوني يدور في ليبيا، عززه إعلان النيابة العسكرية بالعاصمة الليبية طرابلس توجيهها طلبا إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإيقاف سير إجراءات ترشح القذافي الابن، فضلا عن المشير خليفة حفتر، إلى حين امتثالهم للتحقيق في تهم موجهة إليهم.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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