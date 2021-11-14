تصفيات مونديال قطر ..المنتخب المغربي يلاقي نظيره الغيني في الرباط بدلا من الدار البيضاء

هبة بريس - الرياضة

تقرر إجراء مباراة الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 عن المجموعة التاسعة ،بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الغيني، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، ،بعد أن كانت مبرمجة سابقا على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء .

و أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ،في بلاغ نشرته مساء اليوم الأحد على موقعها الرسمي، “أنه بإتفاق مع نظيرتها الغينية، ستجرى مباراة الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 عن المجموعة التاسعة بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الغيني، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، يوم الثلاثاء 16 نونبر 2021 على الساعة الثامنة مساء.”

و يتصدر المنتخب المغربي ، الذي ضمن تأهله مبكرا للدور الحاسم من التصفيات، المجموعة التاسعة برصيد 15 نقطة جمعها من خمس انتصارات متتالية، مبتعدا بفارق 10 نقاط كاملة عن منتخب غينيا بيساو الوصيف، و11عن منتخب غينيا، فيما يتذيل منتخب السودان ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، حصدهما من تعادلين و ثلاث هزائم.

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