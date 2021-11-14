تونس تغلي.. احتجاجات عارمة ضد قرارت رئيس البلاد

هبة بريس ـ وكالات

تتواصل الاحتجاجات الحاشدة و المظاهرات الغاضبة ضد قرارت الرئيس التونسي قيس سعيد غير الشعبية و هو ما جعل الشقيقة تونس تعيش وضعا صعبا و أزمة قد تعصف بكل ما تحقق خلال ثورة الربيع العربي.

و شهدت مدن تونسية عدة مظاهرات حاشدة ضد الرئيس سعيد بالرغم من محاولات الأمن منع المحتجين من الوصول للأماكن التي كان مبرمجا فيها تجمع المحتجين.

و انطلقت حملة المحتجين في العاصمة تونس من أمام مجلس النواب عبر مسيرة جابت أهم الشوارع رفضا للتدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد، وللمطالبة بالعودة للمسار الديمقراطي.

واتهم المحتجون السلطات التونسية بتعطيل وصول المواطنين إلى العاصمة للمشاركة في احتجاجات مناهضة للرئيس.

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