بالفيديو.. مبادرة رياضية تكشف النقاب عن ثروة غابوية بسطات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

تعد غابة بئر باعوش التي تحيط بالجانب الشمالي الشرقي لمدينة سطات من الثروات البيئية الهامة بالإقليم، كما أنها تعد متنفسا رئويا لساكنة المنطقة ولزوارها وممارسي الرياضات بها.

الثروة الغابوية التي عرفت العديد من عمليات التشجير، تعرف بين الفينة والأخرى هجوما كاسحا من قبل أعداء البيئة والشجرة، حيث يطلق البعض العنان لقطعان أغنامهم سرحا ومرحا بأرجائها، كما يتسلل البعض ليلا للنيل من أشجارها ومحصولها الخشبي، كل ذلك من شأنه أن يضاعف من مجهودات الأطر التابعة لإدارة المياه والغابات بسطات والحراس المرابطين هناك الذين يجدون أنفسهم أمام اكراهات كبيرة تحرمهم من دفء الأسرة وحتى من عطل الأعياد والمناسبات، كل ذلك لم يقف عقبة أمام تأذية مهامهم بكل شرف مسخرين كافة الامكانيات لكي تبقى هذه الثروة الغابوية شامخة تقاوم أيادي البشر.

الفضاء الغابوي المتميز هذا، كان اليوم الأحد على موعد استقبال وفد كبير من الأطر الطبية ضمن قافلة تابعة لجمعية صفوف الشرف، الذين نظموا جولات ماراطونية مشيا على الأقدام تحت اشراف إدارة المياه والغابات وبمشاركة العديد من الأطر الطبية المنتسبة للجمعية المذكورة.

المبادرة التي نالت استحسان المشاركين، عرفت تنظيما محكما وتواجد أمني للدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية وعناصر من إدارة المياه والغابات التي ترأس أحد مسؤولي رئاسة الوفد الذي قام بجولة رياضية قطع خلالها المشاركون حوالي 12 كيلومتر مشيا على الأقدام.

حول هذه المبادرة، أكد الدكتور نور الدين بناني رئيس جمعية صفوف الشرف في حوار خص به “هبة بريس”، أن المشاركين ارتأوا الخروج في هذه النزهة الرياضية بهذا الفضاء الغابوي المتميز الذي يعد ثروة بيئية جد هامة، وذلك عقب انتهائهم من أشغال القافلة الطبية متعددة الاختصاصات التي نظمتها الجمعية أمس السبت برحاب مستشفى الحسن الثاني بسطات بمناسبة تخليد ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة وعيد الاستقلال المجيد.

وأضاف الدكتور نور الدين بناني الاختصاصي في الفحص بالأشعة بالقطاع الخاص بالدار البيضاء، أن جمعيته تعمل على تنظيم العديد من الحملات الطبية الجراحية والتشخيصية والتحسيسية داخل المغرب وخارجه بهدف فك العزلة عن الفئات الهشة، ناهيك عن تنظيمها للعديد من الورشات التكوينية من تأطير أطباء وأخصائيين في طب النفس التربوي لدى المتعلمين.

كاميرا هبة بريس، واكبت جانبا من هذه الجولة الرياضية بالفضاء الغابوي وأعدت الربورطاج التالي:

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