الحجوي: “225 جمعية مغربية تلقت تمويلات أجنبية منذ بداية السنة”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أكد محمد الحجوي الأمين العام للحكومة أن الأخيرة تلقت طلبا من 225 جمعية مغربية لتمويل مشاريعها خلال السنة الجارية.
الحجوي و خلال حديثه أمام لجنة العدل و التشريع بالغرفة الأولى للبرلمان أكد أن 225 جمعية مغربية صرحت بتلقيها تمويلات أجنبية منذ بداية السنة الجارية و ذلك بقيمة 310 مليون درهم.
و لم يفصح ذات المسؤول الحكومي عن المصدر الرئيسي للتمويلات الأجنبية، مكتفيا بتأكيد عددها و قيمتها المادية و كذا صرفها في أنشطة جمعوية صرفة تتعلق بتظاهرات اجتماعية و بيئية و ثقافية و صحية.
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3 تعليقات
دون ان تعلقوا فنحن نعلم انه من الكيان المغتصب يعطيها لهؤلاء المرتزقة معاول الهدم الذين يخرجون لنا تارة بالشذوذ الجنسي واخرى باكل رمضان او العلاقات الرضائية
منهم من يبيع اخته وزوجته وامه بدرهمين بعد ان باع ذمته
الضمـان الاجتمـاعي
مـا هـو السبب في تمـاطل وتـأخر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمتابعـة تنفيـذ قـرار المجلس الإداري لدجنبر 2019 القاضي بصرف الزيادة في معاشات المتقاعدين ابتداء من ينـاير 2020؟
لقـد تفاجأت فئة كبيرة من المتقاعدين الذين تتراوح أعدادهم نصف مليون متقاعد، بعدم التوصل بالزيادة في المعاش التي حددها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 5%،
ووفـق بعض المصادر ، فإن سبب هذا التأخير يعود إلى تأخـر وزارة الاقتصاد والمالية في إصدار المراسيم الخاصة بهـذه الزيادة التي كـان من المقـرر تطبيقها في فاتح يناير 2020 ، في حين قام كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الشغل بإصدار كل المراسيم اللازمة.، ولكن القـرار بقـي فـي طـي النسيـان ولم ينشـر فـي الجريدة الرسميـة مـن طـرف الأمـانـة العـامـة للحكـومـة ليتـم تنفيـذه ، فمـن المسـؤول الحقيـقي عــن ذلك؟
الاغلابية هد الجمعيات هيا من الحكومة السابقة اللي كانت سخية معاهم تعطيهم الملاير و عاد المساعدات ديال الخاريج و هد الاموال غير لمصالحهم و الغناء على حساب الفقراء فقط لا مساعدات للمحتاجين و لا للمرضى ان الله يمهل و لا يهمل هد الجمعيات النفاق و الكذوب و الخداع و اكل اموال المحتاجين انهم كما ياكلون النار في النار .