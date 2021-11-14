الحجوي: “225 جمعية مغربية تلقت تمويلات أجنبية منذ بداية السنة”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد محمد الحجوي الأمين العام للحكومة أن الأخيرة تلقت طلبا من 225 جمعية مغربية لتمويل مشاريعها خلال السنة الجارية.

الحجوي و خلال حديثه أمام لجنة العدل و التشريع بالغرفة الأولى للبرلمان أكد أن 225 جمعية مغربية صرحت بتلقيها تمويلات أجنبية منذ بداية السنة الجارية و ذلك بقيمة 310 مليون درهم.

و لم يفصح ذات المسؤول الحكومي عن المصدر الرئيسي للتمويلات الأجنبية، مكتفيا بتأكيد عددها و قيمتها المادية و كذا صرفها في أنشطة جمعوية صرفة تتعلق بتظاهرات اجتماعية و بيئية و ثقافية و صحية.

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