الحجوي: “225 جمعية مغربية تلقت تمويلات أجنبية منذ بداية السنة”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أكد محمد الحجوي الأمين العام للحكومة أن الأخيرة تلقت طلبا من 225 جمعية مغربية لتمويل مشاريعها خلال السنة الجارية.
الحجوي و خلال حديثه أمام لجنة العدل و التشريع بالغرفة الأولى للبرلمان أكد أن 225 جمعية مغربية صرحت بتلقيها تمويلات أجنبية منذ بداية السنة الجارية و ذلك بقيمة 310 مليون درهم.
و لم يفصح ذات المسؤول الحكومي عن المصدر الرئيسي للتمويلات الأجنبية، مكتفيا بتأكيد عددها و قيمتها المادية و كذا صرفها في أنشطة جمعوية صرفة تتعلق بتظاهرات اجتماعية و بيئية و ثقافية و صحية.
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تعليق واحد
دون ان تعلقوا فنحن نعلم انه من الكيان المغتصب يعطيها لهؤلاء المرتزقة معاول الهدم الذين يخرجون لنا تارة بالشذوذ الجنسي واخرى باكل رمضان او العلاقات الرضائية
منهم من يبيع اخته وزوجته وامه بدرهمين بعد ان باع ذمته