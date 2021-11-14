ذهبيتان وأربع برونزيات.. المنتخب المغربي يتوج ثالثا في الدوري الإفريقي للجيدو

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أنهى المنتخب المغربي لرياضة الجيدو مشاركته القارية في الدوري الإفريقي الذي تم تنظيمه بدكار السنغالية بحصيلة مشرفة بعد احتلاله المركز الثالث.

حصاد المغاربة في البطولة القارية كان ميداليتين ذهبيتين و أربع برونزيات، ليحل المنتخب الوطني ثالثا في الدوري خلف كل من السنغال و الكوت ديفوار.

و تمكن الأبطال المغاربة من الفوز بذهبيتين عبر كل من عزيزة شكير و حسن الدكالي، بينما البرونزيات كانت من نصيب كل من لمياء الديناري و زكرياء لمعلم و صوفيا بلعطار و حمزة العبدلاوي.

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