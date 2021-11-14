255 طائرة في يوم واحد.. إيرباص تعلن توقيع عقد “تاريخي

2021-11-14 / 4:49 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

وقّعت شركة “إيرباص” عقدا وصفته بــ”التاريخي” لبيع 255 طائرة من طراز “ايه 321″، أحادية الممر، لأربع شركات تابعة لمجموعة “انديغو بارتنرز” الأميركية، في اليوم الأول من معرض دبي للطيران، الأحد.

وتبلغ قيمة الطلبية لصالح كل من “ويز إير” و”فرونتير إيرلاينز” و”فولاريس” و”جيت مسارت” أكثر من 33 مليار دولار وفقًا لآخر قائمة أسعار تم نشرها في 2018، من قبل المصنّع الاوروبي العملاق.

وافتتح معرض دبي للطيران أبوابه الأحد في أول تجمع واسع ينظم منذ جائحة كوفيد-19، مع بدء تعافي قطاع الطيران الذي يواجه معضلة صعبة بسبب الضغوط البيئية.

وألحق شلل الحركة الجوية في ربيع 2020 أضرارا جسيمة بشركات الطيران، وتسبب بخسائر مالية، وضغوط على الشركات التي أوقفت مئات الرحلات بسبب نقص المسافرين.

وبحسب تقديرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي “اياتا”، ستتكبد شركات الطيران العالمية خسارة عالمية قدرها 51.8 مليار دولار هذا العام بسبب وباء كوفيد-19، وستواصل تسجيل النتائج السلبية في 2022 لكن بخسارة أقل تقدر بـ11.6 مليار دولار.

وقالت “ايرباص” في البيان بعيد التوقيع مع المجموعة الأميركية “يسعدنا توسيع علاقتنا مع +انديغو بارتنرز+ (… الذين تصرّفوا بسرعة وحسم خلال الأشهر القليلة الماضية لتهيئة أنفسهم لهذا العقد التاريخي مع انحسار تأثير الوباء”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وبموجب العقد، ستحصل “ويز إير” المجرية على 102 طائرة، و”فرونتير” الأميركية على 91، و”فولاريس” المكسيكية على 39، و”جيت سمارت” التشيلية على 23.

ومن بين 255 طائرة من طراز “ايه 321″، هناك 29 طائرة من طراز “أكس ألأ آر” المستقبلي ذات الممر واحد، القادر على اجتياز مسافات طويلة، عادة ما تكون حكرا على الطائرات الضخمة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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