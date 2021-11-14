هيئة حقوقية تصف الحكم بالحبس على رافضي “جواز التلقيح” ب ” الجائر “
دخلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان على خط الأحكام الصادرة من طرف المحكمة الإبتدائية بمراكش في حق المحتجات والمحتجين ضد إجبارية جواز التلقيح في الأماكن العمومية.
ووصفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكس المنارة الحكم ب ” الجائر ” و ” القاسي ” وهو الحكم الصدر في حق شاب توبع في حالة اعتقال بعد توقيفه خلال مسيرة احتجاجية رافضة لجواز التلقيح، مبرزة أنه تمت إدانته بالحبس شهرا نافذا، كما قضت في حق 3 شابات أخريات بالحبس شهرين موقوفة التنفيذ.
ودعت الجمعية الحقوقية إلى مراجعة الاحكام الصادرة في حق الموقوفين الـ عبر إلغائها استئنافيا والحكم ببراءتهم.
كما شددت الجمعية على ضرورة “احترام حرية التعبير والحق في التجمع والتظاهر السلمي، ورفع كل القيود المفروضة على مجال الحريات العامة طبقا لما تنص عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والتعليقات العامة وتوجيهات وملاحظات المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي تعتبر حقوق الإنسان غير قابلة للحجر
4 تعليقات
وما كان
لنفس ان تموت
إلا بإذن الله
هذه الجمعيات العقوقية تركب على اي حدت كيفما كان كم من واحد تظاهر ضد اللقاح هؤلاد الثلاثة هم من تمت ادانتهم وماذا عن الاخرين في جل مدن المغرب لماذا تخفون الحقيقة وتقلبونها لم يتم توقيف هولاء الا بسبب الاجرام لا اقل ولا اكثر قولوا لنا صك الاتهام ام الكذب سهل ثلاثة تظاهروا فحوكموا هكذا بدون سبب تعبنا من كذبكم…
ماذا سيقع لو ان المواطنين المغاربة لم يلقحوا ضد هذا الوباء الخطير ،او لقح عدد قليل من الناس كما هو الشأن في غالبية دول العالم؟؟.هل سنصل الى مثل هذه النتائج الإيجابية الان.؟ ،بل بالعكس ستقع الكارثة التي لن يكون لها اي حل انذاك..والان ياتي بعض( الفلاسفة والخبراء في كل شيء!!) ويرفضون او يدعون الناس للمنع من التلقيح.ما هذه الوقاحة وهذا الغباء وهذه البلادة وهذه المهزلة التي اصبحنا نراها ونعيشها الان في مجتمعنا.؟؟؟؟!!!أليس منكم رجل رشيد؟ ام انكم لا تستقرون على اي حال و انكم تنساقون بسهولة على كل من هب ودب و اراد ان يركب على كل الاحداث ولو كانت إيجابية في المجتمع وذلك لحاجة في نفسه ولدواعي امور شخصية ضيقة و صبيانية خسيسة.وحتى يبرز كمثال: (خالف تعرف) على حساب وضد المصلحة العليا للوطن والمواطنين ..وهذه هي البلادة والغباء لهؤلاء (الفلاسفة الجاهلون حتى بما هو في مصلحتهم و مصلحة الوطن).وعلينا محاربتهم بكل ما اوتينا من قوة بيد من حديد . و هؤلاء هم اعداء الوطن .
السلام عليكم بكل صراحة كل هذه الإحتجاجات غلط كبير ٨٠ في المأة عاكل لميا تلقت اللقاح وأسلموا من شيئ إلا في المغرب عندنا كيف تشرحون هذا أنا في نظري من لم يورد للقاح يجب تسجيلهم وإذا أصبوا بنفس المرض يجب وضعهم في سجن خاص بهم لا أكل ولا شراب ولا علاج .