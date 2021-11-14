هيئة حقوقية تصف الحكم بالحبس على رافضي “جواز التلقيح” ب ” الجائر “

هبة بريس _ الرباط

دخلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان على خط الأحكام الصادرة من طرف المحكمة الإبتدائية بمراكش في حق المحتجات والمحتجين ضد إجبارية جواز التلقيح في الأماكن العمومية.

ووصفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكس المنارة الحكم ب ” الجائر ” و ” القاسي ” وهو الحكم الصدر في حق شاب توبع في حالة اعتقال بعد توقيفه خلال مسيرة احتجاجية رافضة لجواز التلقيح، مبرزة أنه تمت إدانته بالحبس شهرا نافذا، كما قضت في حق 3 شابات أخريات بالحبس شهرين موقوفة التنفيذ.

ودعت الجمعية الحقوقية إلى مراجعة الاحكام الصادرة في حق الموقوفين الـ عبر إلغائها استئنافيا والحكم ببراءتهم.

كما شددت الجمعية على ضرورة “احترام حرية التعبير والحق في التجمع والتظاهر السلمي، ورفع كل القيود المفروضة على مجال الحريات العامة طبقا لما تنص عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والتعليقات العامة وتوجيهات وملاحظات المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي تعتبر حقوق الإنسان غير قابلة للحجر

ما رأيك؟ المجموع 12 آراء 11 1