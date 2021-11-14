مغاربة ميلانو يخلدون ذكرى المسيرة الخضراء

الباز ع _ هبة بريس

احتفلت الجالية المغربية المقيمة في ميلانو شمال إيطاليا تخليدا للذكرى ال 46 للمسيرة الخضراء المظفرة وذلك تحت شعار ”التجند الدائم للدفاع عن ثوابت الأمة“. من خلال نشاطين فني ورياضي، تم تنظيمهما جمعية صناع الأمل بشراكة مع القنصلية العامة للمملكة المغربية بميلانو.

وتميز هذا الحفل برفع العلم المغربي على أنغام النشيد الوطني، ثم كلمات للعديد من أفراد الجالية المغربية بإيطاليا الذين استعرضوا مغازي ودلالات هذا الحدث الذي يظل على الدوام مبعث اعتزاز متجدد للأجيال المغربية المتعاقبة وملهما لمسيرات التنمية والتقدم والازدهار.

وفي كلمة ترحيبية أبرز القنصل العام للمملكةالمغربية بميلانو” محمد الأكحل”، أن روح المسيرة الخضراء وفلسفتها ستبقى متواصلة في عهد جلالة الملك محمد السادس بنفس العزم والطموح للدفاع عن ثوابت الأمة المغربية وإنجاح مشاريع البناء والتنمية، مذكرا بدلالات هذه الذكرى والتي لا تقل أهمية عن ذكرى أخرى ذات أهمية كبيرة وهي عيد الإستقلال.

وأضاف أن روح المسيرة الخضراء وفلسفتها ستبقى مستمرة ومتجددة في الأجيال المقبلة، لأنها تعبير عن وعي جماعي لإنجاح مسلسل إستكمال الوحدة الترابية والبناء الديمقراطي والتنمية البشرية، وفق برنامج محكم وسياسات مندمجة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.

وأكد ” الأكحل ” أن فلسفة المسيرة الخضراء تتجلى خارجيا في حرص المغرب على حسن الجوار وحل الخلافات بالحوار وبالطرق السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والمساهمة البناءة في تسوية النزاعات وتعزيز السلم العالمي من خلال نشر وحدات للقوات المسلحة الملكية ضمن قوات حفظ السلام الأممية في عدد من بؤر التوتر.

وشدد على أن المغرب الواعي بدوره كقوة إقليمية، سيظل حريصا على حسن الجوار وتسوية النزاعات سلميا والمساهمة في حفظ السلم ودعم التنمية .

وفي شهادات خلال هذا الحفل استذكر عدد من أبناء الجالية المغربية بإيطاليا هذه الملحمة الوطنية والحماسة التي حركت 360 ألف متطوع للمشاركة في المسيرة الخضراء في نونبر 1975، مجددين التأكيد على انخراطهم الكامل في مواصلة الدفاع عن وحدة التراب الوطني والمصالح العليا للأمة المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.

كما تناولت الشهادات ما بذله المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني من تضحيات لاستكمال الوحدة الترابية للمملكة وحقها المشروع في سيادتها على أقاليمها الجنوبية الصحراوية.

وقد تخلل هذا الحفل عزف أناشيد حماسية وأغاني وطنية.

حضر هذا الحفل مسؤولو المؤسسات المغربية العاملة في ميلانو وممثلو جمعية صناع الأمل بميلانو.

وفي ختام هذا الحفل طلب أفراد الجالية المغربية الحاضرون، من القنصل المغربي أن ينوب عنهم في رفع أسمى عبارات الولاء والإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مجددين التأكيد على تشبثم الدائم خلف جلالته للدفاع عن حوزة الوطن ووحدته وسيادته.

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