نقابة تتهم وهبي بـ”التطاول” على مهنة المحاماة

2021-11-14 / 3:30 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

وصفت نقابة المحامين تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي التي تحدث فيها عن عدم وفاء بعض المحامين بالتزاماتهم الضريبية، ب “الإستفزازية” و”المسيئة”.

واستنكرت النقابة في بلاغ لها “التصريحات المسيئة للمحاميات والمحامين من طرف وزير العدل حول اتهامهم بالتهرب الضريبي وتهديدهم والتحريض ضدهم”، معبرة عن “رفضها المبدئي لتطاول وزير العدل على مهنة المحاماة النبيلة”.

واتهمت نقابة المحامين، وهبي بمحاولة المس بصورة مهنة المحاماة، بمناسبة الخوض في قضايا لا تندرج ضمن الاختصاصات المسندة لوزارة العدل، مقابل الاستنكاف عن مقاربة الإشكالات الكبرى المعيقة للمهنة، باعتبارها ركنا جوهريا في منظومة العدالة، و فاعلا مركزيا في تحقيق الأمنين القانوني و القضائي.

وأثارت تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بشأن تهرب أغلب المحامين من أداء الضريبة موجة غضب في صفوف عدد من المحامين، الذين اعتبروا تصريحاته مسيئة إلى مهنتهم ولا تعكس واقعهم الحقيقي.

وقال وهبي، خلال اجتماع بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إن 95 بالمائة من المحامين بالمغرب لا يصرحون سوى بعشرة آلاف درهم سنويا لإدارة الضرائب، واصفا هذا الرقم بالمخيف، وهو ما جر عليه عددا من الانتقادات.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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