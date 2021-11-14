بنكيران : نتائج الانتخابات الأخيرة لا ينبغي أن تكون عائقا أمام الحزب

2021-11-14 / 2:56 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قال الأمين العام لحزب المصباح عبد الاله بنكيران ان نتائج الانتخابات الأخيرة، و بغض النظر عن أسبابها الذاتية والموضوعية، لا ينبغي أن تكون عائقا أمام الحزب ليقوم بوظائفه الأساسية في التنظيم والتأطير والتنشئة السياسية وبلورة الأفكار والبرامج والأطروحات .

واضاف بنكيران العائد لحزب العدالة والتنمية بعد صعقة الانتخابات الاخيرة “يجب ان تكون لدينا القدرة للتنبيه إن كان هناك شيء ليس على ما يرام، وأن نتخذ الموقف الصحيح الذي يجب اتخاذه، بغض النظر عن نتائج الانتخابات وحتى قبل وقوعها”

واكد ذات المتحدث على الدور المحوري للمؤسسة الملكية في تعزيز التلاحم بين الدولة والمجتمع والحفاظ على قوة المغرب وإشعاعه الحضاري والثقافي

جاء هذا القول خلال اجتماع للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. لو فشل اي حزب في الدول الأوروبية الديمقراطية لو فشل كما فشل حزب ابن كيران لرايت ان اول من يعتزل الحزب هو زعيمه بل يعتزل زعماء الأحزاب السياسية الفاشلة السياسة بشكل كامل .وللأسف ان ما نراه في العدالة والتنمية هو الركض وراء الجلوس على مقاعد الزعامة وبدون حشمة ولا خجل وإلقاء اللوم على الغير .كأن ما صار إليه الحزب الفاشل لم يكن اخطاء الاولين والآخرين.
    للاسف انتفخت بطونكم وحساباتكم والفت انفسكم العيش الرغيد والحياة المترفة واذقتم الشعب الذي زعمتم أنكم في خدمته مرارة الحياة والفقر والبؤس وارجعتموه الشعب والبلد الى أسوأ مما كان عليه قبل توليكم زمام الأمور.
    ظننتم ان اعدادكم وترترتكم ستحميكم ولكن سرعان ما لقنكم الشعب المغربي درسا من المفروض أن لا تنسوه للأسف ان النسيان من صفاتكم ولن افرحوا ابدا ابدا ابدا في الرجوع فإلى مزبلة التاريخ .

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