بنكيران : نتائج الانتخابات الأخيرة لا ينبغي أن تكون عائقا أمام الحزب

هبة بريس _ الرباط

قال الأمين العام لحزب المصباح عبد الاله بنكيران ان نتائج الانتخابات الأخيرة، و بغض النظر عن أسبابها الذاتية والموضوعية، لا ينبغي أن تكون عائقا أمام الحزب ليقوم بوظائفه الأساسية في التنظيم والتأطير والتنشئة السياسية وبلورة الأفكار والبرامج والأطروحات .

واضاف بنكيران العائد لحزب العدالة والتنمية بعد صعقة الانتخابات الاخيرة “يجب ان تكون لدينا القدرة للتنبيه إن كان هناك شيء ليس على ما يرام، وأن نتخذ الموقف الصحيح الذي يجب اتخاذه، بغض النظر عن نتائج الانتخابات وحتى قبل وقوعها”

واكد ذات المتحدث على الدور المحوري للمؤسسة الملكية في تعزيز التلاحم بين الدولة والمجتمع والحفاظ على قوة المغرب وإشعاعه الحضاري والثقافي

جاء هذا القول خلال اجتماع للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران

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