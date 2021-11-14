بنكيران : دعوتي لممارسة المعارضة بهدوء هدفه عدم الانضمام إلى “الجوقة”

2021-11-14 / 2:32 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أوضح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الاله بنكيران أن دعوته إلى الهدوء في ممارسة المعارضة إنما هدفه هو التميز وعدم الانضمام إلى “الجوقة” التي انقلبت بين عشية وضحاها من مؤيدة إلى منتقدة

وقال بنكيران ..وهي كذلك نقطة نظام تدعو إلى الكف عن اللعب بمصالح البلاد والعباد، وهو توجيه لكي يكون الحزب متميزا عن هذه الممارسات من خلال معارضة وطنية معقولة بهدوء وتؤدة، بوصلتها الرئيسية خدمة مصلحة الوطن والمواطن وتحصين الاختيار الديموقراطي وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية .

جاء هذا القول خلال اجتماع الأمانة العامة لحزب ” البيجيدي ” بالمقر المركزي برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران يوم السبت 7 ربيع الآخر 1443هـ الموافق لـ 13 نوفمبر 2021م.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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