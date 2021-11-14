بنك المغرب يعلن تحسن سعر صرف الدرهم مقابل الأورو

2021-11-14 / 2:03 مساءً
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هبة بريس _ اقتصاد

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم تحسن بنسبة 0,29 في المائة مقابل الأورو، فيما ظل شبه مستقر مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة ما بين 4 و10 نونبر 2021.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه خلال عملية المناقصة التي جرت في 9 نونبر الجاري، حصل بنك المغرب على 55 مليون دولار، أي ما يعادل 497,9 مليون درهم.

وسجل المصدر ذاته أنه في 5 نونبر 2021، استقرت الأصول الاحتياطية الرسمية عند 324,1 مليار درهم، بارتفاع من أسبوع إلى آخر بنسبة 0,3 في المائة، و10,7 في المائة على أساس سنوي.

وأضاف بنك المغرب أنه ضخ، خلال الفترة ذاتها، ما مجموعه 83,1 مليار درهم، منها 33,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و25,1 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء، و24,6 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن متوسط حجم التداول اليومي استقر عند 2,5 مليار درهم، بينما استقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة في 1,50 بالمائة في المتوسط، مشيرا إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 33,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 10 نونبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 11 نونبر).

وبخصوص سوق البورصة، أفادت المذكرة بأن مؤشر “مازي” سجل انخفاضا بـ 1,7 في المائة، ليبلغ أداؤه منذ بداية السنة 18,2 في المائة، مشيرة إلى أن هذا التطور يعكس انخفاض المؤشرات القطاعية لـ “البناء ومواد البناء” (3,2 في المائة)، و”البنوك” (1,4 في المائة) و”الاتصالات” (1,2 في المائة).

وفي المقابل، سجلت المؤشرات القطاعية لـ”الموزعين” و”الصناعة الصيدلانية” ارتفاعا بـ 1,8 و1,2 في المائة تواليا. وبخصوص الحجم الإجمالي للمبادلات، فقد بلغ 627,4 مليون درهم مقابل 1,6 مليار درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.

وفي السوق المركزية للأسهم، بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات 119,7 مليون درهم بعد 261,8 مليون درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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