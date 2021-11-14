المغرب يتصدر البلدان الإفريقية في التلقيح ضد كورونا
أكد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن المغرب يتصدر البلدان الإفريقية من حيث الحصول على أكبر عدد من جرعات لقاحات كوفيد-19 وتوزيعها على ساكنتها.
وذكر المركز التابع للاتحاد الإفريقي أن البلدان الإفريقية حصلت حتى الآن على 357,9 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19، موضحا أن بلدان المغرب ومصر وجنوب إفريقيا وتونس حصلت تواليا على أكبر عدد من الجرعات وأعطتها لساكنتها.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إلى غاية اليوم، إعطاء حوالي 204,3 ملايين جرعة متاحة من اللقاحات في القارة، أي حوالي 57 في المائة من إجمالي الإمدادات.
وأفاد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بإفريقيا بلغ، حتى بعد ظهر أول أمس الجمعة، 8 ملايين و549 ألفا و672 حالة، من بينها 220 ألفا و378 حالة وفاة، و7 ملايين و966 ألفا و552 حالة شفاء.
21 تعليقات
لآ حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم هل يتصدر في التكليخ وعدم المسؤولية. المستشفيات عدم الإنسانية والشلل والموت في بعض الاحيان.وووووووووو وزيادة الأسعار والاجرام والنفاق. والكذب السياسي وتقولون أن المغرب يتصدر البلدان الإفريقية في التلقيح ضد كورونا…..
لماذا هذآ الكذب. المغرب يتصدر المركز الأول في الوفيات والاعاقات بسبب هذآ التلقيح.حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
ربما يتصدر البلدان الإفريقية في مضاعفات التلقيح.يتصدر إلى التعويضات وانعدام التغطية الصحية.ووووووووووو .ويتصدر الى المفسدين الذين افسدوا المغرب حسبي الله ونعم الوكيل.
هناك كوارث صحية وتقولون أن المغرب يتصدر البلدان الإفريقية في التلقيح ضد كورونا.ههههههههههههه
نحن نقوم بمقاطعة التلقيح وبالاخص الجرعة التالثة التي تسببت في ظهور أعراض جانبية خطيرة مما أدت إلى الشلل النصفي.
المغرب تقريبا النصف لم يتلقى اللقاح ما بقي له سوى إفريقيا.ههههههههه.
إنه انجاز كبير هههههههههههه
اتقوا الله فينا لأننا فعلا سئمنا من تصروفاتكم معنا التافهة والكذب والنفاق وسوء المعاملة وصدق ضده الخيانة لا أعتقد أن المغرب يتصدر البلدان الإفريقية في التلقيح ضد كورونا هههههههههههه
إنها ماعدا حرب بيولوجيا لن تنتهي حلقاتها السياسية بعد حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
المشكل الغويص هو ان بعض الاشخاص لم يتلقوا حتى الجرعة الأولى انهم قاموا بالرشوة من أجل تزوير الكشف PCR.
نريد الضمانات القانونية اللازمة لحماية صحتنا من هذه اللقاحات ومن بعد فكروا في التصدر البلدان الإفريقية في التلقيح ضد كورونا هههههههههههه.
أظن أن نحن أول شعب في التكليخ وآخر شعب في المرتبة لتلقي التلقيح ضد كورونا هههههههههههه.
الأسعار ساروخية والاجور منخفضة ووووووووو والأن تقولون ان المغرب يتصدر البلدان الإفريقية في التلقيح ضد كورونا ماهذه المهزلة…..
لآ حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم ما هذه الاضحوكة والمهزلة علينا .كلها ارقام وهمية فقط.
أي تصدر هذآ ؟؟؟؟(الفقر والبطالة والقهر والذل والفساد والرشوة ووووووووو .. لاحولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
الكلام المعقول هو الإصلاح والتغير في المجال الصحي والتعويضات التي خلفتها الجائحة كوفيد 19 كورونا…..
الحقوق مهضومة ياسيد اخنوش المغاربة يريدون التغير والاصلاح في كل القطاعات لرفع مستوى الاقتصادي والمعيشي في المغرب . وتقولون أن المغرب يتصدر البلدان الإفريقية في التلقيح ضد كورونا هههههههههههه
يقولون ان المغرب تخطى مرحلة الخطورة وحصل على المناعة الجماعية بشكل كبير ألا تظنون أن هذآ غريب وغامض ….!!!!
المغرب أول دولة تقوم (بالهجرة السرية عبر الطائرة لم يستطيع عليه احد.
المركز الاخير في التغطية الصحية.هههههههه