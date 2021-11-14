المغرب يتصدر البلدان الإفريقية في التلقيح ضد كورونا

هبة بريس _ الرباط

أكد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن المغرب يتصدر البلدان الإفريقية من حيث الحصول على أكبر عدد من جرعات لقاحات كوفيد-19 وتوزيعها على ساكنتها.

وذكر المركز التابع للاتحاد الإفريقي أن البلدان الإفريقية حصلت حتى الآن على 357,9 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19، موضحا أن بلدان المغرب ومصر وجنوب إفريقيا وتونس حصلت تواليا على أكبر عدد من الجرعات وأعطتها لساكنتها.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إلى غاية اليوم، إعطاء حوالي 204,3 ملايين جرعة متاحة من اللقاحات في القارة، أي حوالي 57 في المائة من إجمالي الإمدادات.

وأفاد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بإفريقيا بلغ، حتى بعد ظهر أول أمس الجمعة، 8 ملايين و549 ألفا و672 حالة، من بينها 220 ألفا و378 حالة وفاة، و7 ملايين و966 ألفا و552 حالة شفاء.

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