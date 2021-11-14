مواطنون ضد الانقلاب” يتظاهرون في تونس

هبة بريس

انطلقت المسيرة الاحتجاجية، اليوم الأحد، التي دعت إليها حملة “مواطنون ضد الانقلاب” أمام مقر البرلمان في شارع باردو في العاصمة التونسية للاحتجاج على الإجراءات “الاستثنائية” التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 يوليو الماضي، والمتواصلة منذ أن أقدم على تجميد عمل البرلمان وحلّ حكومة هشام المشيشي.

وشهدت الشوارع المحيطة بباردو والطريق السيار إلى العاصمة تعزيزات أمنية كبيرة، وتناقلت صفحات التواصل الاجتماعي فيديوهات عن منع قوات الأمن وصول المواطنين القادمين من باقي الجهات إلى العاصمة تونس منذ فجر اليوم الأحد.

ورفع المحتجون شعارات عديدة من بينها “يا للعار المسيرة في حصار”، و”الشعب يريد ما لا تريد”، و”يسقط الانقلاب”، و”دستور، حرية، كرامة وطنية

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