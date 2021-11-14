فرار مغاربة من طائرة في مايوركا .. اسبانيا تعيد النظر في بروتوكول الهبوط الاضطراري

2021-11-14 / 12:04 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

كشفت السلطات الإسبانية قبل ايام أن عددا من ركاب طائرة هبطت اضطراريا بمطار بالما دي مايوركا في أرخبيل الباليار، فروا من مدرج المطار.

واتضح بعد التحقيق أن الركاب وهم مغاربة ؛ دبروا عملية هبوط الطائرة اضطراريا بقصد دخول إسبانيا بشكل غير قانوني، وفق صحيفة “إل بايس”.

الحادث الذي استنفر السلطات الإسبانية حتم على الجهات المسؤولة اعادة النظر في بروتوكول الهبوط الاضطراري لكل الطائرات باسبانيا .

وحسب صحيفة ABC ؛ فقد جرى تنزيل تعديلات من اهمها إبقاء الشرطة بجوار الطائرة إلى حين استئناف رحلتها، بالإضافة إلى إزالة السلم بمجرد إخراج الشخص الذي يحتاج لمساعدة.

جدير بالذكر أنه جرى تغيير مسار 13 طائرة كانت متجهة إلى بالما إلى مطارات أخرى، نتيجة لهذا الحادث، كما عانت 16 رحلة مغادرة من تأخيرات كبيرة، بينما أعيد فتح المطار قرابة منتصف ليل أمس الجمعة، بعد نحو أربع ساعات من إغلاقه

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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