حادث تصادم بالطريق السيار يشل حركة السير بين الرباط والقنيطرة
هبة بريس _ الرباط
علم ان حادث تصادم بين سيارات وحافلة لنقل المسافرين قد خلف عددا من الجرحى
الحادث وقع صباح اليوم الأحد على مستوى “بوقنادل” تسبب في شل حركة السير بين الرباط والقنيطرة، وخسائر مادية كبيرة
.
وفور إخطارها بالحادث، هرعت عناصر من السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي وأفراد الوقاية المدنية إلى مكان الحادث للقيام بالمتعين
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
تعليق واحد
المرجو من الساىقين اتخاد الحيطة والحدر اثناء السياقة وعدم استعمال الهاتف النقال الذي يعد العامل الاول والخطير في ارتكاب العديد من حواذث السير ثم تجنب السرعة لانها ايضا تسبب في نسبة عالية من الحواذث القاتلة لذلك ان تصل متاخرا وبسلامة افضل من ان تسرع ولا تصل الى غايتك لا قدر الله