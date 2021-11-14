حادث تصادم بالطريق السيار يشل حركة السير بين الرباط والقنيطرة

هبة بريس _ الرباط

علم ان حادث تصادم بين سيارات وحافلة لنقل المسافرين قد خلف عددا من الجرحى

الحادث وقع صباح اليوم الأحد على مستوى “بوقنادل” تسبب في شل حركة السير بين الرباط والقنيطرة، وخسائر مادية كبيرة

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وفور إخطارها بالحادث، هرعت عناصر من السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي وأفراد الوقاية المدنية إلى مكان الحادث للقيام بالمتعين

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