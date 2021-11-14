سيارة اسعاف

حادث تصادم بالطريق السيار يشل حركة السير بين الرباط والقنيطرة

2021-11-14 / 11:27 صباحًا
1
هبة بريس _ الرباط

علم ان حادث تصادم بين سيارات وحافلة لنقل المسافرين قد خلف عددا من الجرحى

الحادث وقع صباح اليوم الأحد على مستوى “بوقنادل” تسبب في شل حركة السير بين الرباط والقنيطرة، وخسائر مادية كبيرة

.

وفور إخطارها بالحادث، هرعت عناصر من السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي وأفراد الوقاية المدنية إلى مكان الحادث للقيام بالمتعين

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of طنجة..خلاف حول سومة الكراء ينتهي بجريمة قتل بشعة والأمن يوقف الجاني

طنجة..خلاف حول سومة الكراء ينتهي بجريمة قتل بشعة والأمن…

2021-11-13 / 3:48 مساءً
Photo of العيون.. إيقاف 114 مرشحا للهجرة السرية

العيون.. إيقاف 114 مرشحا للهجرة السرية

2021-11-13 / 9:40 صباحًا
Photo of جريمة بشعة تهز فاس.. مقتل ثلاثيني على يد مختل عقليا

جريمة بشعة تهز فاس.. مقتل ثلاثيني على يد مختل…

2021-11-13 / 9:19 صباحًا
Photo of برشيد.. سطو مسلح على وكالة لتحويل الأموال

برشيد.. سطو مسلح على وكالة لتحويل الأموال

2021-11-12 / 5:45 مساءً
Photo of تسجيل هزة أرضية بقوة 3.9 درجة ببحر البوران

تسجيل هزة أرضية بقوة 3.9 درجة ببحر البوران

2021-11-12 / 2:12 مساءً
Photo of توقيف خمسيني وحجز أزيد من 1 كلغ من مخدر الهيرويين بالفنيدق

توقيف خمسيني وحجز أزيد من 1 كلغ من مخدر…

2021-11-12 / 10:43 صباحًا
Photo of مكناس.. الرقم الأخضر يطيح بقاضي بمحكمة الأسرة متلبسا بتلقي رشوة

مكناس.. الرقم الأخضر يطيح بقاضي بمحكمة الأسرة متلبسا بتلقي…

2021-11-12 / 10:06 صباحًا
Photo of مصرع طفلين في حريق نشب بأحد المنازل بطنجة

مصرع طفلين في حريق نشب بأحد المنازل بطنجة

2021-11-11 / 5:40 مساءً
Photo of شفشاون ..طالب قرٱن يضع حدا لحياته بطريقة مأساوية

شفشاون ..طالب قرٱن يضع حدا لحياته بطريقة مأساوية

2021-11-11 / 5:13 مساءً
Photo of واد الشراط.. انتشال 4 جثت والبحث عن مفقودين في حادث تحطم قارب للهجرة السرية

واد الشراط.. انتشال 4 جثت والبحث عن مفقودين في…

2021-11-11 / 2:44 مساءً

تعليق واحد

  1. المرجو من الساىقين اتخاد الحيطة والحدر اثناء السياقة وعدم استعمال الهاتف النقال الذي يعد العامل الاول والخطير في ارتكاب العديد من حواذث السير ثم تجنب السرعة لانها ايضا تسبب في نسبة عالية من الحواذث القاتلة لذلك ان تصل متاخرا وبسلامة افضل من ان تسرع ولا تصل الى غايتك لا قدر الله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق