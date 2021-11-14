القذافي الابن” يقدم أوراق ترشحه رسميا لرئاسة ليبيا
قدم سيف الإسلام القذافي رسميا، الأحد، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا والتي من المقرر أن تجرى على جولتين، الأولى في 24 ديسمبر المقبل، والثانية بعد 52 يوما من الجولة الأولى.
وقالت صحف ان سيف الإسلام، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، تقدم رسميا بأوراق ترشحه لمفوضية الانتخابات في سبها جنوب البلاد.
وتثار تساؤلات بشأن إمكانية قبول ترشح سيف الإسلام، بينما كانت المحكمة الجنائية الدولية طلبت منذ عدة سنوات باعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وفي السياق متصل، رحب المجلس الرئاسي الليبي بنتائج مؤتمر باريس، مؤكدا في بيان أصدره الأحد على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها بشكل متزامن.
وشدد المجلس على ضرورة إجراء عملية انتخابية شفافة ونزيهة بشكل يضمن بناء الثقة وقبول الأطراف بالنتائج وقطع الطريق أمام محاولات التزوير أو الانقلاب على نتائج الانتخابات.
9 تعليقات
سيف الإسلام القذافي هو المناسب ان يكون حاكم ليبيا يعرف جيدًا دواليب الحكم زيادة معرفته بالقبائل ومكوناتها هاذا رأي
إن الرئيس القذافي رحمه الله كان رجل سياسي عقلاني شهم دبلوماسي بامتياز بطل ووووووووو نتمنى للسيد سيف الاسلام القذافي ان يكون مثله وعبرة للبيين في المستوى المطلوب وبالتوفيق له.
يجب ان يتحلى بصفات معمر القذافي…
أنا كمواطن مغربي اتمنى له التوفيق والنجاح في ترشيحه للرئاسة اليسد سيف الاسلام القذافي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بإذن الله.
المصداقية والشفافية وروح المواطنة ياسيد سيف الاسلام القذافي.هذا ما يطالب به الشعب الليبي.
نتمنى لك الفوز بالرئاسة. لأن فعلا ليبيا لابد لها من التغير والاصلاح في مجال السياسة.لقد دمرتها الحروب الأهلية حسبي الله ونعم الوكيل.
لقد فقدوا الثقة الكاملة اللبيون والآن يردون التغير والاصلاح لمستقبل ليبي أفضل بكثير من السابق…
نتمنى ان تمر عملية الانتخابات في البلد الشقيق ليبيا بشفافية ونزاهية ومصداقية وبكل روح وطنية ومسؤولية.
اللبيون يريدون التغير والاصلاح والمصداقية .