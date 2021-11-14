فريق “الأحرار” يطالب بإعادة فتح الملاعب أمام الجمهور

هبة بريس _ الرباط

قارب النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد بودريقة موضوع عودة الجماهير للملاعب الرياضية

ووجه الأخير سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول إعادة فتح مدرجات الملاعب

وتساءل بودريقة عن موعد فتح مدرجات الملاعب أمام الجماهير الرياضية، خصوصا وأن المملكة تعرف على حد قوله، يوميا مستجدات إيجابية على مستوى الوضعية الوبائية.

واعتبر ذات النائب البرلماني، أن المغرب شهد تحسنا كبيرا في الوضعية الوبائية، وكذا إعادة تصنيفها في مصاف الدول التي تجاوزت المنطقة الخضراء بخصوص مكانة وباء كورونا، الشيء الذي جعل السلطات المختصة تقرر، حسب بودريقة، تخفيف القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بالجائحة

وتنتظر الجماهير المغربية قرار السلطات الوصية بشأن هذا الموضوع، قصد العودة لمدرجات الملاعب الوطنية

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