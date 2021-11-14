الناخبون في بلغاريا يصوتون في ثالث انتخابات برلمانية

هبة بريس _ وكالات

يدلي الناخبون في بلغاريا بأصواتهم، اليوم الأحد، في ثالث انتخابات برلمانية هذا العام في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي إلى نتيجة أخرى غير حاسمة، يمكن أن تعرقل جهود معالجة ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الإصابات بكوفيد-19 وتفشي الفساد.

وتجري اليوم الأحد أيضا انتخابات لمنصب الرئيس الشرفي إلى حد كبير

وتظهر استطلاعات الرأي أن الرئيس الحالي رومين راديف (58 عاما) يستعد للفوز بفترة ثانية مدتها خمس سنوات، بعد انتخابات الإعادة المحتملة في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، وفقا لرويترز.

وتواجه بلغاريا حالة من الغموض السياسي منذ أبريل عندما أنهت انتخابات حكم رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف وحزبه من يمين الوسط، والذي استمر عشرات السنين في أعقاب احتجاجات ضخمة مناهضة للفساد ضده العام الماضي.

وحالت خلافات وتناحر سياسي دون تشكيل خصومه أو ما يسمى بأحزاب التغيير من تشكيل ائتلاف حاكم بعد انتخابات أبريل وانتخابات أخرى جرت في يوليو

واستغل حزب بوريسوف هذا المأزق وارتفاع أسعار الطاقة وزيادة في إصابات ووفيات كوفيد-19 في بلغاريا أقل دول الاتحاد الأوروبي تطعيما لتعزيز دعمه بين أنصاره.

وأعطت أحدث استطلاعات للرأي لحزبه دعما بلغ 24 في المئة، مما يضعه في طريقه ليكون أكبر حزب في البرلمان.

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