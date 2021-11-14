بنك المغرب: ارتفاع سعر الفائدة على القروض إلى 4,35 %

2021-11-14 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

أفادت نتائج استقصاء (بنك المغرب) حول أسعار الفائدة على القروض برسم الفصل الثالث من سنة 2021، بأن سعر الفائدة على القروض بلغ 4,35 في المائة، مقابل 4,32 في المائة خلال الفصل الذي قبله.

وأشار (بنك المغرب) إلى أنه، على الصعيد الاقتصادي، بلغت أسعار الفائدة، على تسهيلات الخزينة 4 في المائة، و 4,79 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، و4,72 في المائة على قروض العقار و6,51 في المائة على تلك الموجهة للاستهلاك.

وحسب القطاعات المؤسساتية، يضيف المصدر ذاته، بلغت أسعار الفائدة المطبقة على القروض المقدمة للأفراد 5,20 في المائة، و4,17 في المائة بالنسبة للمقاولات غير المالية.

وبخصوص المقاولات غير المالية الخاصة، سجل بنك المغرب أن سعر الفائدة بلغ 4,20 في المائة، مع 3,83 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، و4,98 في بالمائة بالسنبة للمقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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