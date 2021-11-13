مقتل عشرات المتمردين الماويين في مواجهات غربي الهند

2021-11-13 / 9:46 مساءً
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هبة بريس - وكالات

لقي 26 شخصا على الأقل من المتمردين الماويين مصرعهم، اليوم السبت، في اشتباكات مع قوات الشرطة في ضاحية غادتشيرولي، بولاية مهاراشترا غربي الهند.

ونقل موقع تليفزيون نيودلهي، “إن دي تي في” الهندي عن مسؤولين أمنيين أن تبادل إطلاق نار وقع صباح اليوم في غابة قريبة من ضاحية غادتشيرولي.

وأوضح أن المواجهات اندلعت حينما كانت تقوم قوات الأمن بعملية تفتيش داخل الغابة.

وأشار إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 26 من المتمردين الماويين الشيوعيين.

وأوضح المسؤولون أن 4 من أفراد الشرطة تعرضوا لإصابات بالغة وتم نقلهم باستخدام مروحية لتلقي العلاج.

ولم يجر التحقق بعد من هويات المتمردين الماويين القتلى، لكن تلفزيون نيودلهي نقل عن مصدر أنه يُعتقد أن بينهم قياديا كبيرا في صفوفهم.

والمتمردون الماويون أو النكسال، هم جماعات شيوعية متطرفة، تحمل الفكر الشيوعي الماوي، وتشن عمليات عسكرية ضد قوات الأمن، لاسيما غربي الهند.

وينخرط النكسال في حرب عصابات ضد الحكومات الهندية المتعاقبة منذ عشرات السنين، وقد أسفرت المواجهات المسلحة بينهم وبين القوات النظامية عن خسائر بشرية بأعداد كبيرة من الجانبين على مدار عقود.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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