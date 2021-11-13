غموض يلف وفاة خمسيني داخل محل ضواحي فاس
عثر مواطنون مساء اليوم السبت ، على جثة متحللة لرجل خمسيني داخل محل لبيع “المواد الغذائية” بحي اولاد بوعبيد الساقية التابع لجماعة اولاد الطيب ضواحي فاس
ووفق ما أكدته مصادر ” هبة بريس ” بمكان الحادث فإن المفارق للحياة، الذي كان يمتهن بائع للمواد الغذائية، توارى عن الأنظار منذ نحو اربعة أيام، ولم يكن يجيب على اتصالات من أفراد أسرته.
و اضافت ذات المصادر، ان إنبعاث رائحة الجثة المتحللة دفعت لمساورة الشكوك للجيران بالنظر لتزامنها واختفاء صاحب المحل التجاري عن الأنظار الأمر الذي دفعهم لتعميق البحث عن الرجل المختفي منذ مدة .
و فور العثور على جثة الهالك داخل محله ، تم إشعار السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي التي انتقلت الى عين المكان وقامت بمسح محيط الجثة و فتح تحقيق فوري لمعرفة أسباب و ملابسات واقعة الوفاة، فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني قصد إخضاعها للتشريح الطبي، الذي أمرت بإجرائه النيابة العامة المختصة
تعليق واحد
هل تلقَّى الرجلُ جرعةً أو اثنتين من تلقيح كورونا…ينبغي البحث جديا في الموضوع!!!