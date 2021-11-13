غموض يلف وفاة خمسيني داخل محل ضواحي فاس

2021-11-13 / 8:22 مساءً
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هية بريس - فاس

عثر مواطنون مساء اليوم السبت ، على جثة متحللة لرجل خمسيني داخل محل لبيع “المواد الغذائية” بحي اولاد بوعبيد الساقية التابع لجماعة اولاد الطيب ضواحي فاس

ووفق ما أكدته مصادر ” هبة بريس ” بمكان الحادث فإن المفارق للحياة، الذي كان يمتهن بائع للمواد الغذائية، توارى عن الأنظار منذ نحو اربعة أيام، ولم يكن يجيب على اتصالات من أفراد أسرته.

و اضافت ذات المصادر، ان إنبعاث رائحة الجثة المتحللة دفعت لمساورة الشكوك للجيران بالنظر لتزامنها واختفاء صاحب المحل التجاري عن الأنظار الأمر الذي دفعهم لتعميق البحث عن الرجل المختفي منذ مدة .

و فور العثور على جثة الهالك داخل محله ، تم إشعار السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي التي انتقلت الى عين المكان وقامت بمسح محيط الجثة و فتح تحقيق فوري لمعرفة أسباب و ملابسات واقعة الوفاة، فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني قصد إخضاعها للتشريح الطبي، الذي أمرت بإجرائه النيابة العامة المختصة

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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