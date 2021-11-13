المغرب يتصدر الترتيب الإفريقي ويفوز بأربع ميداليات في اليوم الأول للدوري الإفريقي للجيدو بدكار

2021-11-13 / 8:18 مساءً
0
هبة بريس - و م ع

فاز المغرب بأربعة ميداليات من بينها ذهبيتان وذلك خلال اليوم الأول من الدوري الإفريقي المفتوح للجيدو الذي تحتضنه العاصمة السنغالية دكار ليتصدر بذلك ترتيب البطولة.

وحصلت عزيزة شكير علي الميدالية في وزن أقل من 48 كلغ بعد هزمها للإيفوارية ديارسوبا ميمونة. أما حسن الدكالي ففاز بالذهبية في وزن أقل من 73 كلغ على حساب السنغالي ساليو نداي.

كما فازت لمياء الديناري بالميدالية البرونزية لوزن أقل من 57 كلغ بعد تغلبها على الكينية مايلو تابيثا. وفاز زكرياء لمعلم بالميدالية البرونزية لوزن أقل من 60 كلغ بعد فوزه على السنغالي كيتا.

وبذلك احتل المغرب الصف الأول في ترتيب الميداليات خلال اليوم الأول من هذا الدوري الإفريقي الدولي متبوعا بالسنغال ثم الكوت ديفوار في الصف الثالث.

وتستضيف العاصمة السنغالية دكار الدوري الإفريقي الدولي المفتوح للجيدو يومي 13 و14 نونبر الجاري بمشاركة عدة دول من بينها المغرب.

وتقام البطولة بالنسبة للرجال في سبع فئات هي أقل من 60 كلغ وأقل من 66 كلم وأقل من 73 كلم وأقل من 81 كلم وأقل من 90 كلم وأقل من 100 كلم وأكثر من 100 كلم.

وبالنسبة للنساء تقام البطولة في سبع فئات هي أقل من 48 كلم وأقل من 52 كلم وأقل من 57 كلم وأقل من 63 كلم وأقل من 70 كلم وأقل من 78 كلم وأكثر من 78 كلم.

ويترأس الفريق الوطني المغربي خالد كحلاوي، عضو المكتب المديري ومسؤول عن المنتخبات الوطنية.

ويضم الفريق الوطني عزيزة شكير (وزن أقل من 48 كلغ) ولمياء الديناري (وزن أقل من 57 كلغ) وصوفيا بلعطار (وزن أقل من 70 كلغ) وزكرياء لمعلم (وزن أقل من 60 كلغ) وحسن الدكالي (وزن أقل من 73 كلغ) وحمزة العبدلاوي (وزن أقل من 90 كلغ).

ويرافق المنتخب الوطني المدربان حنان كرومي وأيوب سحيتة.

وتقام هذه البطولة في المجمع الرياضي ماريوس ندياي في دكار، وتندرج ضمن مسابقات التصنيف العالمي.

وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 100 لاعبة ولاعب جيدو من 17 دولة إفريقية بالإضافة إلى إنكلترا وإيرلندا.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of خليلوزيتش: باب المنتخب مفتوح أمام أي لاعب يبرهن عن أداء جيد

خليلوزيتش: باب المنتخب مفتوح أمام أي لاعب يبرهن عن…

2021-11-12 / 9:57 صباحًا
Photo of مونديال قطر 2022.. المنتخب المغربي يخوض مباراته ضد السودان

مونديال قطر 2022.. المنتخب المغربي يخوض مباراته ضد السودان

2021-11-11 / 9:45 مساءً
Photo of رسميا.. الرجاء يتعاقد مع المدرب البلجيكي فيلموتس

رسميا.. الرجاء يتعاقد مع المدرب البلجيكي فيلموتس

2021-11-11 / 3:51 مساءً
Photo of رئيس الاتحاد الفرنسي: بنزيمة سيبقى مع المنتخب حتى لو ثبتت إدانته

رئيس الاتحاد الفرنسي: بنزيمة سيبقى مع المنتخب حتى لو…

2021-11-10 / 1:41 مساءً
Photo of زياش: “أعرف ما حدث بيني وبين خليلوزيتش وهذا الأهم بالنسبة لي”

زياش: “أعرف ما حدث بيني وبين خليلوزيتش وهذا الأهم…

2021-11-10 / 10:37 صباحًا
Photo of مباشرة بعد تعادل الديربي.. إدارة الرجاء تنهي عقد مدربها التونسي

مباشرة بعد تعادل الديربي.. إدارة الرجاء تنهي عقد مدربها…

2021-11-09 / 11:56 صباحًا
Photo of برشلونة يقدّم مدربه الجديد تشافي.. والأخير: “نحن أفضل ناد في العالم”

برشلونة يقدّم مدربه الجديد تشافي.. والأخير: “نحن أفضل ناد…

2021-11-08 / 4:16 مساءً
Photo of المغربي محمد العربي يحل ثانيا في ماراطون نيويورك الدولي

المغربي محمد العربي يحل ثانيا في ماراطون نيويورك الدولي

2021-11-07 / 10:35 مساءً
Photo of التعادل الإيجابي ينهي مباراة الديربي بين الوداد والرجاء

التعادل الإيجابي ينهي مباراة الديربي بين الوداد والرجاء

2021-11-06 / 7:12 مساءً
Photo of المغربية مها الحديوي تحقق إنجازا عربيا في رياضة الغولف

المغربية مها الحديوي تحقق إنجازا عربيا في رياضة الغولف

2021-11-06 / 5:00 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق