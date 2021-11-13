المغرب يتصدر الترتيب الإفريقي ويفوز بأربع ميداليات في اليوم الأول للدوري الإفريقي للجيدو بدكار

هبة بريس - و م ع

فاز المغرب بأربعة ميداليات من بينها ذهبيتان وذلك خلال اليوم الأول من الدوري الإفريقي المفتوح للجيدو الذي تحتضنه العاصمة السنغالية دكار ليتصدر بذلك ترتيب البطولة.

وحصلت عزيزة شكير علي الميدالية في وزن أقل من 48 كلغ بعد هزمها للإيفوارية ديارسوبا ميمونة. أما حسن الدكالي ففاز بالذهبية في وزن أقل من 73 كلغ على حساب السنغالي ساليو نداي.

كما فازت لمياء الديناري بالميدالية البرونزية لوزن أقل من 57 كلغ بعد تغلبها على الكينية مايلو تابيثا. وفاز زكرياء لمعلم بالميدالية البرونزية لوزن أقل من 60 كلغ بعد فوزه على السنغالي كيتا.

وبذلك احتل المغرب الصف الأول في ترتيب الميداليات خلال اليوم الأول من هذا الدوري الإفريقي الدولي متبوعا بالسنغال ثم الكوت ديفوار في الصف الثالث.

وتستضيف العاصمة السنغالية دكار الدوري الإفريقي الدولي المفتوح للجيدو يومي 13 و14 نونبر الجاري بمشاركة عدة دول من بينها المغرب.

وتقام البطولة بالنسبة للرجال في سبع فئات هي أقل من 60 كلغ وأقل من 66 كلم وأقل من 73 كلم وأقل من 81 كلم وأقل من 90 كلم وأقل من 100 كلم وأكثر من 100 كلم.

وبالنسبة للنساء تقام البطولة في سبع فئات هي أقل من 48 كلم وأقل من 52 كلم وأقل من 57 كلم وأقل من 63 كلم وأقل من 70 كلم وأقل من 78 كلم وأكثر من 78 كلم.

ويترأس الفريق الوطني المغربي خالد كحلاوي، عضو المكتب المديري ومسؤول عن المنتخبات الوطنية.

ويضم الفريق الوطني عزيزة شكير (وزن أقل من 48 كلغ) ولمياء الديناري (وزن أقل من 57 كلغ) وصوفيا بلعطار (وزن أقل من 70 كلغ) وزكرياء لمعلم (وزن أقل من 60 كلغ) وحسن الدكالي (وزن أقل من 73 كلغ) وحمزة العبدلاوي (وزن أقل من 90 كلغ).

ويرافق المنتخب الوطني المدربان حنان كرومي وأيوب سحيتة.

وتقام هذه البطولة في المجمع الرياضي ماريوس ندياي في دكار، وتندرج ضمن مسابقات التصنيف العالمي.

وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 100 لاعبة ولاعب جيدو من 17 دولة إفريقية بالإضافة إلى إنكلترا وإيرلندا.

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