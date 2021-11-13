الاتحاد الاشتراكي : قانون المالية مخيب للآمال ودون مستوى انتظارات المواطن

هبة بريس - الرباط

اعتبر فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، اليوم السبت ، أن الحكومة الحالية تفتقر إلى الشجاعة الكافية لطرح ميزانية تعكس توجهات برنامجها، وتعالج أولويات الشعب المغربي.

وقال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، اليوم السبت ، أن قانون المالية جاء مخيبا للآمال ودون مستوى انتظارات المواطن، وبعيدا عن تطلعات الفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي ووالحقوقي بحسب تعبيره .

وأضاف عبد الرحيم شهيد خلال نفس الجلسة قائلا إن المشروع “ملتبس سياسيا، ومرتبك في ترتيب الأولويات، ومفتقد للنفس الإصلاحي الشامل”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0