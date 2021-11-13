الاتحاد الاشتراكي : قانون المالية مخيب للآمال ودون مستوى انتظارات المواطن

2021-11-13 / 7:38 مساءً
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هبة بريس - الرباط

اعتبر فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، اليوم السبت ، أن الحكومة الحالية تفتقر إلى الشجاعة الكافية لطرح ميزانية تعكس توجهات برنامجها، وتعالج أولويات الشعب المغربي.

وقال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، اليوم السبت ، أن قانون المالية جاء مخيبا للآمال ودون مستوى انتظارات المواطن، وبعيدا عن تطلعات الفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي ووالحقوقي بحسب تعبيره .

وأضاف عبد الرحيم شهيد خلال نفس الجلسة قائلا إن المشروع “ملتبس سياسيا، ومرتبك في ترتيب الأولويات، ومفتقد للنفس الإصلاحي الشامل”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. تحية: قوانين المالية السابقة كانت هي بدورها مخيبة للآمال وكنتم حينها في التسيير وقد تعودون للحكومة ويكون نفس الشيء فالمسرحية متواصلة والكعكة تقتسم بينكم .

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