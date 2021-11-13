وزيرة الاقتصاد والمالية توضح أسباب ارتفاع الأسعار
قالت وزيرة الاقتصادة والمالية، نادية فتاح علوي، أن أسباب ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية بالمغرب، يعود الى اتجاه سالب لتطوير الأسعار في مختلف دول العالم، حيث بلغ مؤشر الأسعار عند الاستهلاك، شهر شتنبر الماضي، 5.4 في الولايات المتحدة الأمريكية، و3.4 في منطقة “اليورو”.
وأضافت علوي في مداخلتها بمجلس النواب، اليوم السبت بالرباط، أثناء ردها على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال جلسة عمومية لمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية 2022، أنه من بين أسباب ارتفاع اسعار بعض المواد الاستهلاكية الكبير يرجع الى الارتفاع الذي عرفته أسعار الطاقة عالميا، إلى جانب الاضطرارات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية وحركة الملاحة الدولية،
وأردفت قائلة أن هذه المعادلات هي الأكثر ارتفاعا في العشر سنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن العوامل التي أدت إلى الارتفاع الحالي للأسعار عند الاستهلاك، تبقى مرتبطة بالظرفية الراهنة.
2 تعليقات
تتحدثين عن الدول العظمى لتخفوا ما في الغابة هل صحتنا وتعليمنا وسسكننا يليق للمقارنة فقط في الأسعار وزراء ٱخر الزمان
المغرب لا يعتبر بلد مستورد لكي يرتفع السعر المغرب هو المصدر عوض الرفع نحو الغرب رفعتم السعر في البلد المنتج بل العكس تريدون ملٸ صكوككم علی ظهور المغاربة اما الدول الغربية لا نری حسب المصادر الموثوقة اي ارتفاع في السعر كضحكو علی الوقت